La Juventus, in queste ore, si sta preparando in vista della partita di ritorno del 20 aprile contro lo Sporting Lisbona dopo aver vinto l'andata per 1-0. Per questo match Massimiliano Allegri sembra intenzionato a fare qualche cambio di formazione. Ma quello che la Juventus dovrà necessariamente cambiare è l'atteggiamento da mostrare in partita. Infatti, la gara contro il Sassuolo ha preoccupato e non poco i tifosi poiché hanno visto una squadra spenta e priva di idee. Per la gara contro lo Sporting Lisbona, la Juventus dovrà fare a meno di Moise Kean che, stando a quanto afferma Tuttosport, dovrà stare fermo per i prossimi 7/10 giorni.

Dunque, il numero 18 juventino dovrà saltare la gara contro lo Sporting Lisbona. Mentre per quanto riguarda le scelte di formazione, Massimiliano Allegri sembra intenzionato ad affidare una maglia da titolare ad Angel Di Maria.

Cambi in Europa League

Queste sono ore di grandi emozioni per la Juventus che da un lato è in attesa del ricorso al collegio di garanzia dello sport del Coni e dall'altro pensa al campo e alla sfida di Europa League contro lo Sporting Lisbona. Dunque, tra il 19 e il 20 aprile passerà gran parte della stagione dei bianconeri. Massimiliano Allegri, in modo particolare, si sta concentrando sul campo e sta cercando di eliminare dalla testa dei suoi giocatori le scorie lasciate dalla sconfitta contro il Sassuolo.

Domenica 16 aprile, la Juventus è apparsa in grande difficoltà e la squadra non sembrava così concentrata sul campionato. I bianconeri hanno palesato delle difficoltà soprattutto in fase di costruzione di gioco. Per questo motivo, Massimiliano Allegri sta cercando delle soluzioni in vista della gara contro lo Sporting. A Lisbona servirà una Juve diversa che dovrà essere abile a mantenere il vantaggio maturato nella gara di andata.

Per questo motivo, il tecnico livornese sta pensando ad alcuni cambi di formazione. Allegri potrebbe affidarsi nuovamente al tridente con Federico Chiesa, uno fra Dusan Vlahovic e Arek Milik e Angel Di Maria a completare il terzetto. Questa decisione verrà presa solo nelle prossime ore.

A centrocampo tornerà Locatelli

Nella gara contro il Sassuolo, Manuel Locatelli ha riposato e adesso è pronto per riprendersi il suo posto da titolare nel match contro lo Sporting Lisbona.

Insieme al numero 5 juventino giocherà insieme ad Adrien Rabiot. Ma resta da capire se con loro ci sarà anche Nicolò Fagioli oppure se Massimiliano Allegri opterà per il tridente. In caso di 3-4-3 a centrocampo ci sarebbero anche Juan Cuadrado e Filip Kostic. Ma non è nemmeno da escludere un passaggio al 4-3-3 con il colombiano che potrebbe abbassarsi in difesa, e in mediana potrebbe essere inserito un uomo in più. Ma tutti questi dubbi verranno risolti solo il 20 aprile a poche ore dal fischio d'inizio del partita di Europa League.