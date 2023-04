Nelle scorse ore gli ex calciatori Antonio Cassano, su Instagram e Daniele Adani sulla Bobo Tv, sono tornati a parlare di Massimiliano Allegri, criticando il tecnico toscano per la sconfitta incassata dalla Juventus contro il Sassuolo.

Del futuro del tecnico livornese e del suo possibile sostituto alla Juve ha parlato intanto anche Antonio Di Gennaro.

Cassano su Allegri: "Non capisco come la Juve possa dargli 10 milioni di euro per fare partite come quella col Sassuolo"

Antonio Cassano è tornato a parlare della sconfitta rimediata dalla Juventus contro il Sassuolo e del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

L'ex calciatore barese, in una live sul proprio profilo Instagram, ha lanciato una critica piuttosto esplicita nei confronti dell'allenatore livornese, che secondo Cassano verrebbe pagato troppo dalla Juventus per quanto poi darebbe in cambio: "Non capisco come una squadra del genere possa dare 10 milioni di euro ad Allegri per fare queste partite qua, è una roba vergognosa e mi dispiace per i tifosi. Spero che possano cambiarlo".

Cassano è poi voluto scendere nel dettaglio della partita persa dalla Juventus contro il Sassuolo, affermando di aver visto una squadra senza ritmo e che poteva prendere diversi gol dagli avversari: "Ormai gli aggettivi sono finiti, è una vergogna. A me dispiace per i tanti amici juventini che ho, ieri si è superato il limite, ha preso una rumba clamorosa dal Sassuolo, poteva perdere 5-0.

Senza idee, senza ritmo, senza personalità, senza nulla".

Adani: "Allegri non ha dato nulla al calcio moderno e continua a far giocare da schifo la Juve"

Di Massimiliano Allegri e della partita giocata dalla Juventus contro il Sassuolo ha parlato anche Daniele Adani.

L'ex calciatore dell'Inter, ospite fisso nella trasmissione Twitch condotta da Christian Vieri Bobo Tv, ha commentato l'ultima sconfitta incassata in campionato dai bianconeri, lanciando una frecciatina a Massimiliano Allegri e al modo in cui fa giocare la squadra: "Gli voglio bene, non mi fa pena.

Ma al calcio moderno non ha dato niente, e la Juve non ha assolutamente fatto passi avanti rispetto a quando è tornato. Continua a fare schifo ancora oggi".

Juventus, Di Gennaro: "L'unico che può sostituire Allegri e dare subito un input vincere è Conte"

Anche l'ex calciatore Antonio Di Gennaro ha parlato ai microfoni di TMW Radio di Massimiliano Allegri e di quello che potrebbe essere il suo erede alla Juventus.

Secondo Di Gennaro, l'unico che avrebbe la forza di subentrare e poter vincere da subito sarebbe solo Antonio Conte: "Chi potrebbe essere il futuro allenatore della Juventus? Solo Conte, è l'unico che può dare un'impronta nuova e può vincere subito".

Di Gennaro, rimanendo in tema allenatori, ha poi cambiato mira e si è concentrato sulle voci che vorrebbero De Zerbi vicino all'Inter: "Le indiscrezioni che parlano di De Zerbi per l'Inter? A De Zerbi devi dare un lavoro di due o tre anni per essere efficace".