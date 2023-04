Secondo le indiscrezioni pubblicate nelle scorse ore dal quotidiano Tuttosport, l'Inter starebbe pensando a Massimiliano Allegri per la prossima estate qualora Simone Inzaghi venisse esonerato. Delle possibili manovre della società nerazzurra ha parlato al programma Twitch SOS Fanta anche il giornalista sportivo Fabrizio Romano.

Inzaghi sarebbe a rischio esonero, l'Inter penserebbe a Massimiliano Allegri per la prossima estate

L'Inter in questa stagione non sta trovando quella continuità che gli ha permesso di essere competitiva per lo scudetto e le 10 sconfitte collezionate in campionato testimonierebbero di un andamento troppo altalenante della formazione nerazzurra.

Uno dei maggiori imputati per questa discontinuità sarebbe Simone Inzaghi, tecnico Piacentino legato all'Inter contrattualmente fino al 2025 ma di cui si parlerebbe per un possibile esonero al termine della stagione in corso. Al suo posto l’ad nerazzurro Giuseppe Marotta starebbe già valutando diversi candidati tra cui Cristian Chivu, attuale guida tecnica della primavera dell'Inter, Roberto De Zerbi manager del Brighton. Nelle scorse ore però, Tuttosport ha aggiunto un nuovo nome alla lista dei probabili candidati di Marotta, vale a dire Massimiliano Allegri: l'attuale tecnico della Juventus avrebbe nuovamente guadagnato la fiducia della società bianconera dopo una prima parte di stagione balbettante.

Tuttavia stando a quanto riportato dal quotidiano piemontese qualora Allegri dovesse finire sul mercato al termine della stagione in corso, allora l’Inter potrebbe pensare a lui come possibile erede di Inzaghi. Lo sfondo per la società nerazzurra resterebbero sempre i profili di José Mourinho della Roma e Diego Simeone dell'Atletico Madrid.

Fabrizio Romano sul futuro dell'Inter: "Penso che concluderà la stagione con Inzaghi e poi lo cambierà in estate"

Del futuro dell’Inter e di Simone Inzaghi ha voluto parlare nelle scorse ore anche Fabrizio Romano. Il giornalista sportivo, intervenuto nella trasmissione Twitch SOS Fanta, ha rivelato come la società nerazzurra dovrebbe cambiare il tecnico al termine della stagione in corso: “Inzaghi?

Penso che l’Inter andrà con Inzaghi fino al termine della stagione per poi cambiare in estate. Ma è chiaro da settimane, non si tratta di una scelta maturata ora. Le coppe stanno mantenendo Inzaghi in questa posizione, senza staremmo parlando di altro oggi”. Romano ha poi parlato di quelli che potrebbero essere i sostituti di Inzaghi qualora il tecnico piacentino venisse esonerato escludendo quasi esclusivamente dalla lista dei papabili Roberto De Zerbi, manager che secondo il giornalista difficilmente vorrebbe tornare in Italia ed abbandonare un club di Premier League.