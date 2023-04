La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Si lavora molto anche dal punto di vista societario, con tante novità che potrebbero riguardare i bianconeri. Una volta che si avrà la certezza sull'esito delle vicende giudiziarie che la stanno riguardando, una su tutte il ricorso al Coni previsto il 19 aprile, la società cercherà di definire i ruoli dirigenziali per la stagione 2023-2024. A parlare di questo di recente è stato Marco Conterio che in un post pubblicato su Twitter ha parlato di un possibile ritorno di Alessandro Del Piero nel ruolo di vicepresidente operativo.

Andrebbe quindi a sostituire Pavel Nedved, dimessosi a dicembre dopo l'ufficialità delle vicende giudiziarie riguardanti la società bianconera. Come presidente invece si parla di Alessandro Nasi. Per il ruolo di direttore sportivo invece secondo il giornalista sportivo il preferito sarebbe l'attuale dirigente del Napoli Cristiano Giuntoli, che ha un contratto con la società campana fino a giugno 2024.

Il giornalista Conterio ha parlato del possibile arrivo in dirigenza di Del Piero, Nasi e Giuntoli

' In attesa delle sentenze la Juventus programma il futuro. Contatto diretto con Del Piero per ruolo di Vicepresidente operativo. Per la Presidenza del futuro ritorna il nome di Alessandro Nasi. Contatto con Giuntoli per il ruolo di direttore sportivo, Massara altra idea'.

Questo il post di Marco Conterio su Twitter. Il giornalista sportivo ha parlato di un possibile ritorno dell'ex capitano bianconero come vicepresidente. D'altronde ad alimentare le indiscrezioni su un possibile ruolo da dirigente della Juventus per Del Piero sono state le presenze all'Allianz Stadium di Torino dell'ex giocatore contro il Verona in campionato e contro l'Inter in Coppa Italia.

All'ex capitano potrebbe aggiungersi un nuovo dirigente che andrebbe a sostituire Gianluca Ferrero nel ruolo di presidente. Ci riferiamo ad Alessandro Nasi, anche lui parte della Famiglia Agnelli.

I nomi per il ruolo di direttore sportivo: piace Cristiano Giuntoli

Il giornalista sportivo Conterio ha parlato anche del possibile arrivo di un nuovo direttore sportivo alla Juventus.

Il preferito sarebbe Cristiano Giuntoli, attuale dirigente del Napoli in scadenza di contratto a giugno 2024. L'alternativa sarebbe Ricky Massara, anche lui in scadenza a giugno 2024 e protagonista di stagioni importanti al Milan. Tutti nomi importanti anche se non bisogna scartare nomi provenienti da altri campionati. Piace ad esempio Luis Campos del Paris Saint Germain ma anche Andrea Berta, direttore sportivo dell'Atletico Madrid che negli ultimi dieci anni ha fatto un grande lavoro nella società spagnola.