La dirigenza dell'Inter starebbe pensando a un nuovo nome per il centrocampo della prossima stagione: il colpo potrebbe arrivare a parametro zero con l'ingaggio del centrocampista del Liverpool Naby Keita, che andrà in scadenza di contratto a fine giugno.

Un nuovo nome per il centrocampo nerazzurro: Naby Keita dal Liverpool

La stagione attuale del Liverpool in Premier League non è in linea con le aspettative societarie e al termine di questo campionato ad alcuni giocatori non dovrebbe essere rinnovato il contratto in scadenza, tra questi sembrerebbe esserci il nome di Naby Keita.

Sul giocatore classe '95 si sarebbero mossi gli osservatori dell'Inter. Secondo alcune indiscrezioni di calciomercato la dirigenza nerazzurra avrebbe ricevuto segnali positivi per un trasferimento del calciatore da parte del suo staff.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio vorrebbero provare ad effettuare il colpo a parametro zero nella prossima estate, ma sul giocatore ci sarebbe l'interesse di diverse squadre europee, tra cui anche il Borussia Dortmund, che potrebbe rilanciare sull'ingaggio e convincere il giocatore con uno stipendio più elevato rispetto a quello proposto dai nerazzurri. Anche il Lipsia si sarebbe interessato al centrocampista, che già in passato ha militato nel club.

La carriera del centrocampista guineano

Il centrocampista guineano classe '95 è cresciuto calcisticamente nell'Horoya, in Guinea, prima di passare in Francia nell'Istres, che lo poi ceduto nel campionato austriaco al Salisburgo, che ha voluto per prima puntare forte sul centrocampista, acquistandolo molto giovane per 1,5 milioni di euro dal club francese nel mercato estivo del 2014.

La crescita del centrocampista ha poi portato il club austriaco a effettuare un'importante plusvalenza sulla sua rivendita, avvenuta dopo due stagioni al Red Bull Lipsia per circa 29,5 milioni di euro.

Nel 2018 il club tedesco lo ha poi ceduto alla società inglese del Liverpool, per circa 60 milioni di euro. Dopo alcuni anni a buoni livelli con i Reds, in questa stagione in Premier League con la maglia del Liverpool Naby Keita ha disputato solamente otto spezzoni di partita e ormai pare considerato quasi completamente fuori dal progetto del club inglese e dell'allenatore Jurgen Klopp.

Nella sua carriera Keita ha anche disputato 50 presenze (con 11 reti) nella nazionale maggiore della Guinea.