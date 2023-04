La Juventus è attesa da settimane impegnative fra calcio giocato e vicende giudiziarie. C'è anche da lavorare per il mercato, quest'ultimo dipenderà anche dall'eventuale partecipazione in Champions League della società bianconera. Se così non sarà è probabile qualche cessione pesante oltre al fatto che i giocatori in scadenza a giugno potrebbero anche non prolungare la loro intesa contrattuale con la Juve. Fra i possibili partenti ci sarebbe Dusan Vlahovic, protagonista di una stagione deludente condizionata da infortuni ma anche dal rendimento della squadra bianconera.

Prestazioni non ideali che avrebbero portato il Real Madrid a valutare altri giocatori per il settore avanzato e non la punta bianconera. Come conferma la stampa spagnola la Juventus a questo punto starebbe attendendo offerte di società inglesi o del Bayern Monaco per il giocatore.

Il giocatore piacerebbe a diverse società inglesi e al Bayern Monaco

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Real Madrid avrebbe deciso di non acquistare Dusan Vlahovic nel Calciomercato estivo. La deludente stagione del giocatore fra infortuni e prestazioni non ideali avrebbero portato la società spagnola a valutare altri giocatori per rinforzare il settore avanzato. Su Vlahovic attualmente ci sarebbero alcune società inglesi, su tutte l'Arsenal, e il Bayern Monaco.

La società bianconera spererebbe in un'eventuale offerta vicino ai 100 milioni di euro per valutare una sua possibile partenza. Molto dipenderà dall'eventuale qualificazione alla Champions League della società bianconera. Anche perché in caso di partenza la Juventus dovrà sostituirlo con un altro giocatore importante. Si è parlato molto di Rasmus Hoijund, protagonista di una stagione importante all'Atalanta nonostante sia un classe 2003.

Intanto Vlahovic salterà il match di ritorno delle semifinali di Coppa Italia contro l'Inter per un problema alla caviglia. Potrebbe recuperare per la sfida di campionato contro il Bologna prevista domenica 30 aprile.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrà valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Parliamo di Alex Sandro, Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot. Il futuro professionale dell'argentino e del francese sembra dipendere dalla qualificazione alla Champions League anche perché il loro ingaggio pesa molto sul bilancio societario. Di certo molto dipenderà anche dal direttore sportivo che arriverà, oltre al fatto che non c'è certezza di una permanenza di Massimiliano Allegri nel 2023-2024. Molto dipenderà dai risultati della società bianconera in questo finale di stagione.