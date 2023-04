L'ex centrocampista della Juventus Aaron Ramsey sarebbe vicino al prolungamento di contratto con il Nizza. Il giocatore gallese sembra aver trovato continuità d'impiego nella squadra francese: è arrivato al Nizza nello scorso Calciomercato estivo dopo aver rescisso il contratto con la Juventus, ha disputato fino ad adesso nel campionato francese 24 match segnando un gol e fornendo due assist. A questi bisogna aggiungere cinque presenze in Conference League fra qualificazioni e fase finale.

Il calciatore classe '90 sta quindi ritrovando una certa continuità di impiego, dopo i tanti infortuni avuti nella Juventus.

Il rinnovo contrattuale per una stagione sarebbe automatico al raggiungimento di determinate presenze, ma i media ipotizzano un prolungamento di due anni di contratto con la società francese: segnale evidente di una volontà reciproca di continuare insieme.

Ramsey era approdato a Torino nel 2019 dopo essere andato in scadenza di contratto con Arsenal

La Juventus nel calciomercato estivo del 2019 ingaggiò a parametro zero Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che erano andati in scadenza di contratto rispettivamente con il Paris Saint Germain e l'Arsenal.

Se il primo, dopo un inizio difficile, si è poi affermato come uno dei giocatori più importanti del centrocampo bianconero, per il secondo invece l'esperienza professionale alla Juve non è stata positiva, condizionata anche da diversi infortuni muscolari.

A fine gennaio 2022 Ramsey venne ceduto in prestito ai Glasgow Rangers, che a giugno decisero di non riscattarlo. Ad agosto era poi arrivata la rescissione contrattuale con la Juventus, avendo avuto un'offerta dal Nizza.

Ramsey è stato anche protagonista al mondiale in Qatar con la nazionale del Galles, di cui è il capitano e in cui ha totalizzato 80 presenze e 20 gol segnati.

La carriera di Aaron Ramsey

Aaron Ramsey è cresciuto nel Cardiff, prima del trasferimento a 18 anni all'Arsenal nel 2008. Fino al 2011 ha giocato in prestito, prima al Nottingham Forrest e poi al Cardiff. Dal 2011 al 2019 è stato un punto di riferimento del centrocampo dell'Arsenal fino alla decisione di andare in scadenza di contratto con la società inglese e di sottoscrivere un'intesa contrattuale con la Juventus, nel giugno 2019.

Nelle prime due stagioni in bianconero ha totalizzato 49 presenze e 5 reti in campionato.

Poi a fine gennaio 2022 era andato in prestito ai Glasgow Rangers, rimanendovi per sei mesi: fino al provvisorio ritorno a Torino e poi alla rescissione del contratto, che lo ha portato in seguito a legarsi al Nizza.