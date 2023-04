Nell'ultimo turno di Serie A si è assistito ad una serie di risultati sorprendenti: i pari di Milan e Inter contro Empoli e Salernitana uniti alla sconfitta della Juventus hanno così rilanciato la Roma, corsara contro il Torino a domicilio grazie ad un rigore messo a segno da Paulo Dybala. Adesso gli uomini di Josè Mourinho sono terzi in classifica ma a specifica domanda al riguardo, nel post partita, il tecnico dei giallorossi ha risposto in modo piccato e provocatorio lanciando una frecciatina contro la Juventus.

Il tecnico Mourinho sull'attuale classifica di Serie A

'Siete sicuri che la Juventus non abbia 59 punti in campionato? Siamo in Italia'. Queste le dichiarazioni di Mourinho in risposta alla domanda del giornalista che aveva sottolineato come grazie alla vittoria contro il Torino la sua Roma fosse salita al terzo posto in classifica. Chiaro il riferimento di Mou: il 19 aprile prossimo infatti la Juventus conoscerà l'esito del ricorso presentato presso il Collegio di Garanzia del Coni contro la sanzione di 15 punti di penalizzazione stabilita dalla Corte Federale d'Appello sul caso plusvalenze. Una decisione questa che peserà evidentemente anche su tutte le altre squadre coinvolte nella lotta Champions League: se questi 15 punti dovessero essere resi, la Juventus salirebbe infatti a 59 punti, seconda in classifica, con tutte le altre che scalerebbero dunque di un posto all'indietro.

'Le partite si vincono quando segni un gol più dell'avversario, che sia 1 a 0 o 4 a 3. E' l'obiettivo di ogni sport, non solo del calcio. Vincere cercando di valorizzare le tue qualità e nascondere i problemi' ha concluso Mourinho.

I commenti degli utenti alle dichiarazioni di Mourinho post match Torino - Roma

Le dichiarazioni di Mourinho hanno avuto molto clamore mediatico sui social e sul web in generale.

Sul sito ilbianconero.com diversi utenti hanno voluto commentare le dichiarazioni del tecnico portoghese: 'E' assolutamente vergognoso che questo individuo continui a criticare l'Italia, attenzione qui non parliamo di una squadra di calcio, ma di una nazione intera. Come è possibile che i nostri politici e governanti stiano zitti?' ha scritto un utente.

'Siamo sicuri che la Roma non venga penalizzata?' ha aggiunto un altro. 'Dichiarazioni che faceva anche quando era tecnico dell'Inter. Sposta l'attenzione su altro per non commentare il non gioco della sua squadra' ha invece chiosato un altro tifoso.