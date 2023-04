L'Inter sarà sicuramente una delle protagoniste della prossima sessione estiva di Calciomercato. I nerazzurri sono pronti ad una vera e propria rivoluzione a prescindere di come finirà quest'annata, dove rischia di restare fuori dalle prime quattro in classifica e dalla Champions League, a meno che non arrivi il trionfo finale nella massima competizione europea.

Uno dei reparti che verrà sicuramente rinforzato è il centrocampo ecco che il nome sondato negli ultimi giorni dal club meneghino sarebbe quello di Davide Frattesi. Il centrocampista piace a diverse società in Italia, ma i nerazzurri avrebbero già incontrato il suo agente Riso per cercare di porre le basi e arrivare ad un accordo.

Anche la Roma potrebbe cambiare qualcosa in mezzo al campo la prossima estate. Chi non è sicuro di restare è Lorenzo Pellegrini, che non sta vivendo la migliore annata in giallorosso in questa stagione. Proprio per questo motivo non è da escludere una cessione a giugno per fare cassa. A riportare queste indiscrezioni calciomercatonews.com ed fcinter1908.it.

Inter su Frattesi

L'Inter è alla ricerca di un rinforzo in mezzo al campo ed oltre al nome di Brahim Diaz, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato dovrà individuare ulteriori profili per rimpiazzare i partenti. Andrà via sicuramente Roberto Gagliardini, che è in scadenza di contratto, ma molto probabilmente sarà ceduto anche Marcelo Brozovic, per fare cassa e abbassare il monte ingaggi.

In entrata il nome che piacerebbe al club meneghino sarebbe quello di Davide Frattesi, che andrebbe a ricoprire il ruolo di mezzala al posto di Hakan Calhanoglu, spostato in cabina di regia.

In questa stagione il classe 1999 ha messo a segno già sei reti in trenta partite e sogna di arrivare perfino in doppia cifra. La concorrenza non manca, ma i nerazzurri si sono mossi con largo anticipo, incontrando anche il suo agente Riso per provare a mettere le basi per l'affare.

Il Sassuolo ha sparato alto, chiedendo ben 40 milioni di euro, ma la società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto i cartellini di Giovanni Fabbian e Mulattieri, valutandoli complessivamente tra i 15 e i 20 milioni di euro, oltre ad un conguaglio economico sui 20 milioni di euro più bonus.

Il sostituto di Pellegrini alla Roma

Uno dei giocatori che potrebbe lasciare la Roma la prossima estate è Lorenzo Pellegrini. Il capitano non ha convinto a pieno in questa stagione e la società giallorossa sembra pronta a prendere in considerazione eventuali proposte. I capitolini si stanno guardando intorno e avrebbero individuato anche il nome del sostituto. Si tratta di Houssem Aouar, centrocampista francese che arriverebbe a parametro zero essendo in scadenza di contratto con il Lione. Il giocatore ha già sostenuto la prima parte di visite mediche e il suo approdo nella Capitale sembra sempre più che probabile, bisognerà capire se il suo acquisto sarà legato o meno all'eventuale cessione di Pellegrini.