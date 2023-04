L'argomento Calciopoli è ritornato d'attualità in questi giorni dopo la puntata trasmessa da Report in data lunedì 17 aprile. Il programma televisivo, in onda su Rai 3 e condotto dal giornalista Sigfrido Ranucci, si è soffermato anche sulle intercettazioni telefoniche con protagonisti gli ex dirigenti del Milan Leandro Meani e dell'Inter Giacinto Facchetti, scomparso nel 2006. In aggiunta sono state mandate in onda delle interviste con protagonisti l'ex designatore degli arbitri Paolo Bergamo e l'ex Procuratore di Napoli Giovandomenico Lepore, con entrambi a fare spesso riferimento all'Inter.

Il giorno successivo alla puntata di Report è stato intervistato invece Massimo Moratti. L'ex azionista di maggioranza dell'Inter ha sottolineato di non aver visto la trasmissione televisiva ma solo qualche video parlando di bugie che si ripetono aggiungendo come sia fastidioso essere accusato da chi si è comportato male.

Massimo Moratti ha commentato la puntata di Report dedicata a Calciopoli

'La trasmissione Report su Calciopoli? Mi è sembrato come qualcuno che tira fuori un vecchio sogno e lo ripete continuamente. Piccole bugie che vengono ripetute da una vita ma tiriamo avanti'. Queste le dichiarazioni di Massimo Moratti intervistato il giorno dopo la trasmissione televisiva dedicata a Calciopoli.

Una puntata in cui sono emersi coinvolgimenti dell'Inter che dal racconto trapelato pare avesse l'abitudine, attraverso i propri dirigenti, di telefonare all'ex designatore Paolo Bergamo, fra i protagonisti delle telefonate infatti anche Giacinto Facchetti. In un frame Paolo Bergamo parla inoltre di un incontro avvenuto con Massimo Moratti alcuni giorni dopo la vittoria dello scudetto della Juventus nel 2002 con l'Inter sconfitta a Roma contro la Lazio all'ultima giornata di campionato.

Come rivela Bergamo, l'ex presidente dell'Inter gli avrebbe chiesto il motivo per cui gli arbitri ce l'avessero con la squadra milanese. L'ex designatore ha parlato anche di indagini portate avanti da Moratti aggiungendo: 'Non erano legali, hanno dato origine a richieste di risarcimento danni. Sono certo'. A queste parole l'ex presidente dell'Inter ha risposto: 'Bergamo ha più memoria di me, non voglio commentare oltre.

Quando ti comporti normalmente e sei accusato da chi si è comportato male è un gran fastidio'.

Le dichiarazioni di Gianfelice Facchetti su Calciopoli

In aggiunta alle dichiarazioni di Moratti sono arrivate le parole anche di Gianfelice Facchetti che ha utilizzato un post su Instagram per commentare quello che è venuto fuori con la puntata di Report su Calciopoli: 'Sulla vicenda c'è stata l'ennesima opportunità di mescolare le carte. Io c'ero e non dimentico'.