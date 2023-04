Quella di oggi 19 aprile è una giornata particolarmente importante per la Juventus che si giocherà la partita fondamentale al Collegio di garanzia dello sport del Coni in cui si dovrà decidere se confermare o annullare il -15 in classifica in merito alla questione plusvalenze. L'udienza che è cominciata alle 14:30 si sta svolgendo nel salone d'onore del Coni a Roma. A rappresentare la Juventus c'è il pool di avvocati che deve difendere la società e che ha basato la sua memoria difensiva su 9 punti. Una volta terminato il dibattimento inizierà la camera di consiglio in cui si deciderà il da farsi.

Inoltre, il giornalista Francesco Tringali a Sportitalia ha dato quelle che potrebbero essere le tempistiche sul dispositivo che emetterà il Coni: "La sentenza potrebbe arrivare domani mattina (20 aprile ndr), ma c'è fiducia che possa arrivare in serata (19 aprile ndr)". Dunque nelle prossime ore i tifosi della Juventus e anche Massimiliano Allegri e i suoi giocatori sapranno se la loro classifica in Serie A cambierà oppure no. In caso di restituzione dei 15 punti i bianconeri salirebbero al terzo posto a quota 59 punti.

Tre ipotesi a disposizione del Collegio di Garanzia

Dopo il dibattimento i giudici delle sezioni unite del Coni e la presidente Gabriella Palmieri Sandulli si riuniranno per emettere la loro sentenza.

Anche se il collegio di garanzia ha cinque giorni di tempo per emettere il dispositivo. Ma la speranza è che la sentenza arrivi già nella serata di oggi 19 aprile. In ogni caso le ipotesi sono tre: la prima è che venga annullata la sentenza della corte federale restituendo di fatto i 15 punti alla Juventus, la seconda opzione prevede invece la conferma del dispositivo della Caf e quindi la penalità resterebbe, mentre la terza strada prevede il rimando alla corte federale per rimodulare la sentenza e di conseguenza la penalizzazione.

Presente il Presidente Ferrero

In queste ore, a Roma la Juventus sta discutendo il ricorso presso il collegio di garanzia dello sport del Coni in merito alla penalizzazione inflitta dalla corte federale per la questione plusvalenze. A difendere la società c'è un folto pool di avvocati come ha spiegato Francesco Tringali: "Uno squadrone da Torino con sei legali in cui non si difenderà solo la società ma anche gli ex 11 dirigenti della Juve".

A Roma è presente anche il presidente della Juventus Gianluca Ferrero mentre il CFO bianconero Francesco Calvo è rimasto a Torino e poi partirà per Lisbona con la squadra. Infatti, per Massimiliano Allegri e i suoi ragazzi oggi 19 aprile è vigilia della gara di Europa League contro lo Sporting. La squadra si è allenata in mattinata alla Continassa e a metà pomeriggio partirà per Lisbona. La speranza dei giocatori è che una volta atterrati in Portogallo possano ricevere buone notizie da Roma.