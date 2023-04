Uno dei migliori elementi all'interno della rosa del Milan in questa stagione è stato sicuramente Brahim Diaz, cresciuto esponenzialmente soprattutto nelle ultime settimane. Lo spagnolo è arrivato dal Real Madrid con la formula del prestito biennale, da giugno 2021 a giugno 2023, con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro e con il controriscatto fissato a 27 milioni a favore del club spagnolo. Proprio per questo il futuro di Diaz è nelle mani del Real di Florentino Perez e ad approfittarne sarebbe pronta l'Inter. Gli ottimi rapporti tra le due società potrebbero facilitare la trattativa.

Occhio, dunque, a quello che sarebbe un clamoroso sgarbo di mercato per la prossima estate. Un derby che rischia di accendersi in estate, in attesa di capire se ci sarà quello valido per la semifinale di Champions League.

Inter su Brahim Diaz

L'Inter avrebbe messo gli occhi su Brahim Diaz in vista della prossima sessione estiva di Calciomercato. Lo spagnolo ha fatto molto bene con la maglia del Milan in questa stagione e sta facendo la differenza soprattutto dopo che Stefano Pioli ha deciso di schierarlo largo a destra nel 4-3-3 o all'interno del 4-2-3-1. I nerazzurri, proprio per questo motivo, starebbero lavorando per cercare di capire come soffiare il giocatore ai rossoneri. Il classe 1999 è di proprietà del Real Madrid, visto che il Milan ha un diritto di riscatto ma i Blancos possono contare su un controriscatto, come vi abbiamo detto sopra.

Il futuro di Diaz, dunque, resta nelle mani del club di Florentino Perez, che avrebbe aperto anche alla trattativa con la società nerazzurra. Nonostante ciò continuano i dialoghi anche con il Milan, che vorrebbe acquistarlo a titolo definitivo ma non riscattandolo, in modo da non rischiare il controriscatto. I rossoneri, però, non vorrebbero andare oltre un investimento complessivo da 20 milioni di euro, bonus inclusi.

La possibile offerta dell'Inter

L'Inter potrebbe giocarsi un jolly importante per provare ad arrivare a Brahim Diaz. I nerazzurri, infatti, hanno all'interno della propria rosa un calciatore che interessa al Real Madrid. Si tratta di Hakan Calhanoglu, che paradossalmente ha lasciato il Milan proprio nell'estate del 2021 per accasarsi a parametro zero sull'altra sponda del naviglio dopo essere andato in scadenza di contratto.

Occhio, dunque, ad un possibile scambio tra gli spagnoli e il club meneghino, con un piccolo conguaglio a favore dell'Inter tra i 10 e i 15 milioni di euro. Fondamentale sarà anche la volontà di Brahim Diaz, che dovrebbe comunque lasciare la società che lo ha lanciato nel grande calcio per accasarsi con gli eterni rivali.