La dirigenza del Wolfsburg starebbe seguendo da vicino l'evoluzione della situazione di Robin Gosens all'Inter perché vorrebbe provare a strappare l'esterno sinistro al club milanese nella prossima estate con un'offerta di circa 18 milioni di euro.

Robin Gosens verso la Bundesliga

Gosens avrebbe già espresso il suo desiderio di terminare la carriera calcistica in Germania, dove ha iniziato a giocare al calcio, ma la dirigenza dell'Inter vorrebbe cederlo solo se arrivasse un'offerta economicamente soddisfacente.

Il Wolfsburg starebbe pensando fortemente al laterale tedesco che potrebbe andare a rinforzare il reparto di centrocampo nella prossima stagione.

I dirigenti potrebbero recapitare all'Inter, durante il prossimo mercato estivo, un'offerta pari a circa 18 milioni di euro.

In questa stagione Robin Gosens non è esploso come ci si aspettava dalle parti di Viale della Liberazione, ed una sua cessione in estate non sarebbe un'ipotesi da scartare, nonostante nelle ultime apparizioni abbia dimostrato di poter essere una valida alternativa sulla fascia sinistra a Federico Dimarco.

La situazione del centrocampo nerazzurro

La dirigenza dell'Inter nella prossima finestra di mercato dovrà lavorare soprattutto sul centrocampo dove sarebbe in uscita Marcelo Brozovic che potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare ad un altro centrocampista di livello.

Il 30enne croato potrebbe lasciare l'Inter per andare al Barcellona.

Anche Denzel Dumfries sembra essere in lista di partenza. Sull'esterno olandese sarebbe in pressing il Chelsea del patron Todd Boehly che potrebbe investire sul giocatore circa 40 milioni di euro, la cifra richiesta dai nerazzurri per lasciar partire l'ex Psv.

Per l'eventuale sostituzione di Dumfries, in casa Inter si starebbero studiando diverse soluzioni. Per adesso l'obiettivo principale sarebbe Wilfried Singo (22 anni), laterale destro del Torino, la cui valutazione pari a 25 milioni di euro sembra però troppo alta per le casse della società milanese. In ogni caso, durante il Calciomercato estivo Marotta e Ausilio potrebbero pensare di proporre una formula di acquisto che sarebbe gradita anche ai granata.

I nerazzurri starebbero seguendo da vicino anche il gioiello del Club Bruges, Tajon Buchanan (24 anni), che potrebbe arrivare a Milano nella prossima estate soprattutto se Dumfries dovesse davvero lasciare la Serie A per andare in Premier League.