La Juventus Next Gen è un progetto nato quattro anni fa e che sta dando risultati importanti alla società bianconera. Tanti i giovani valorizzati grazie alla seconda squadra bianconera, lo dimostra il fatto che ben sei giocatori provenienti dalla squadra allenata da Massimo Brambilla in questa stagione hanno disputato almeno un match con la prima squadra. Fra i giovani più interessanti della Next Gen c'è sicuramente Michele Besaggio, che la società bianconera ha acquistato in prestito con diritto di riscatto nel recente calciomercato estivo dal Genoa.

Protagonista della serie su Tik Tok dedicata alla Juventus Next Gen il centrocampista ha raccontato la sua esperienza professionale nella seconda squadra bianconera

Il centrocampista Besaggio ha parlato della finale di Coppa Italia e del campionato di Serie C

'Ritornare a Vicenza è stato bellissimo, ho giocato lì dai 13 ai 16 anni e ho un bellissimo ricordo della città e della società'. Queste le dichiarazioni di Michele Besaggio al profilo Tik Tok della Juventus. Il centrocampista arrivato dal Genoa nel recente calciomercato estivo è cresciuto proprio nella società veneta prima del trasferimento al Genoa e poi alla Juventus. Besaggio ha poi commentato la sconfitta in finale di Coppa Italia di Serie C.

Partita bene la squadra di Massimo Brambilla alla lunga è uscito il Vicenza che ha chiuso il match nel finale di partita dopo un contropiede e gol di Ferrari. Il centrocampista Besaggio ha raccontato anche il suo supporto alla Juventus. Ha dichiarato: 'Sono molto orgoglioso di giocare in uno stadio dove guardavo le partite quando era bambino'.

Ha poi aggiunto: 'Sono sempre stato juventino'.

La stagione fin qui disputata da Besaggio nella squadra di Massimo Brambilla

Una stagione importante per Besaggio nella Juventus Next Gen con un impiego importante da parte del tecnico Massimo Brambilla. Il centrocampista ha disputato 32 match nel campionato di Serie C segnando 2 gol e fornendo 4 assist decisivi ai suoi compagni.

Ha giocato anche 6 match in Coppa Italia fornendo 1 assist decisivo ad un suo compagno. La Juventus valuterà il suo riscatto, la volontà sarebbe quella di confermarlo nella società bianconera.

La Juventus ha pescato molto nel Genoa nelle ultime stagioni. Basti pensare a Christian Romero, poi trasferitosi all'Atalanta e successivamente venduto al Tottenham. All'argentino bisogna aggiungere Nicolò Rovella, acquistato a gennaio 2021 e rimasto nella società ligure fino a giugno 2022 prima del trasferimento in prestito al Monza in questa stagione e ora nel mirino della Lazio di Sarri. Altro giocatore arrivato a Torino dalla società ligure è Andrea Cambiaso, che in questa stagione sta giocando in prestito al Bologna.