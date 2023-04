La dirigenza dell'Inter starebbe valutando un possibile scambio con il Barcellona per ottenere il cartellino dell'esterno offensivo Ferran Torres: l'idea sul tavolo delle trattative sarebbe quella di uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, che pertanto potrebbe lasciare Milano in estate.

La nuova idea dell'Inter: scambio alla pari con il Barcellona

La stagione di Marcelo Brozovic all'Inter è stata piena di alti e bassi, con l'infortunio prima e le panchine poi; nella prossima finestra di mercato il centrocampista croato potrebbe essere la pedina sacrificabile per ottenere liquidità per il mercato in entrata, ma nelle ultime ore si starebbe facendo largo l'ipotesi di uno scambio alla pari con il Barcellona.

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando per proporre al club catalano il cartellino di Marcelo Brozovic in cambio dell'esterno offensivo spagnolo Ferran Torres.

Il classe 2000 non è molto utilizzato dall'allenatore Xavi e potrebbe chiedere di essere ceduto nella prossima estate; l'Inter starebbe seguendo il giocatore e per arrivare al suo cartellino sarebbe disposta a mettere sul piatto Marcelo Brozovic per appianare la richiesta economica del club catalano.

Il centrocampista offensivo spagnolo si adatterebbe bene al gioco di Simone Inzaghi, ma potrebbe essere una pedina importante anche in caso di cambio di tecnico nell'Inter, con il possibile sostituto Thiago Motta che potrebbe schierarlo nel suo classico 4-3-3 come ala d'attacco.

La situazione del centrocampo dell'Inter

La dirigenza nerazzurra starebbe lavorando molto sul centrocampo nerazzurro della prossima stagione, con particolare attenzione alle possibili cessioni: uno dei giocatori che potrebbe lasciare Milano in estate sarebbe Denzel Dumfries, sul quale ci sarebbero diversi top club europei interessati al suo cartellino.

Primo tra tutti ci sarebbe il Chelsea, che starebbe pensando ad un investimento di circa 40 milioni di euro per ottenere le prestazioni dell'esterno olandese nerazzurro. Tuttavia, anche il Barcellona si sarebbe fatto avanti per Dumfries, ma la trattativa sarebbe ancora in stand-by in attesa di nuovi sviluppi in estate.

Ultimamente anche l'Aston Villa avrebbe mostrato interesse verso l'esterno nerazzurro, che sembra destinato a lasciare Milano per fornire al club la necessaria liquidità per poter operare sul mercato in entrata.

Al suo posto l'Inter starebbe seguendo da vicino l'esterno destro del Torino Wilfried Singo, anche se le richieste del Presidente Cairo sarebbero considerate per ora eccessive da parte della dirigenza nerazzurra; anche Tajon Buchanan potrebbe essere un prospetto interessante per i nerazzurri, che avrebbero già avviato i contatti con il Club Brugge per un suo possibile trasferimento.