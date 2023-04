La prossima campagna acquisti dell'Inter passa per i risultati tra campionato e Champions League. Infatti, per la società nerazzurra è fondamentale continuare il percorso in Europa ma anche centrare il quarto posto in campionato per blindare i pezzi pregiati dell'organico. Tra questi c'è sicuramente Denzel Dumfries che ha mercato soprattutto in Inghilterra.

Inter, l'Aston Villa mette nel mirino Dumfries per l'estate

Infatti, dopo l'interesse del Chelsea e Manchester United che già nella precedenti sessioni di mercato avevano provato ad intavolare una trattativa con l'Inter, ora anche l'Aston Villa di Unai Emery sembrerebbe interessata all'esterno olandese.

L'arrivo dell'ex allenatore di Siviglia e Villareal ha letteralmente cambiato il campionato dei Villans che ora si giocano la qualificazione alle prossime coppe europee. In caso di approdo all'Europa League, la società inglese sarebbe disposta ad investimenti importanti per puntellare la rosa a disposizione di Emery.

Ecco perchè ci sarebbero stati dei contatti per Dumfries. L'Inter potrebbe decidere di prendere in considerazione offerte importanti da 40-50 milioni di euro. Intanto, la società nerazzurra valuta i possibili sostituti come Singo del Torino e Ivan Fresneda del Valladolid ma tutto dipenderà anche dalla permanenza di Inzaghi sulla panchina nerazzurra che determinerà le mosse del prossimo mercato estivo.

Inter, possibile interesse dell'Everton per Correa

Oltre ad un possibile restyling sulle corsie esterne, l'Inter potrebbe rivoluzionare il reparto offensivo. Detto di Lukaku che dovrebbe ritornare al Chelsea, anche il Tucu Correa potrebbe lasciare Milano al termine della stagione.

L'ex Lazio voluto da Inzaghi non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importanti e le venti partite in campionato dimostrano una mancanza di continuità, dettata anche da diversi infortuni.

Per questo, il club nerazzurro non ritiene incedibile l'argentino che sarebbe finito nel mirino dell'Everton che potrebbe avanzare un'offerta in estate per convincere l'Inter ed accaparrarsi le prestazioni del Tucu. Correa presenta un contratto fino al 2025 con l'Inter e la trattativa potrebbe sbloccarsi anche sulla base di un prestito con un eventuale diritto di riscatto.

Con il ritorno di Lukaku al Chelsea e l'eventuale addio di Correa, l'Inter sta osservando diversi profili per rinforzare l'attacco: da Firmino che lascerà il Liverpool a parametro zero a giugno, fino ad arrivare a Marcus Thuram che come Firmino si libererà a costo zero dal Borussia Moncheglabach. Più defilata la candidatura di Martial, valutato 20 milioni di euro dal Manchester United.