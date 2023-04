La Juventus inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La società bianconera sta lavorando per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. In particolare, la difesa potrebbe subire diverse modifiche con alcuni calciatori come Leonardo Bonucci e Daniele Rugani che potrebbero lasciare la casacca bianconera a fine stagione.

Juve, idea Koulibaly per la difesa

Per questo, la Vecchia Signora sarebbe alla ricerca di un grande difensore che possa completare la retroguardia assieme a Bremer e Danilo.

Stando alle ultime notizie di mercato, i bianconeri starebbero sondando il terreno per Koulibaly, centrale senegalese in forza al Chelsea che ha già militato nel campionato italiano con la maglia del Napoli. Prima del suo passaggio a Londra, il KK era stato accostato proprio alla Juventus come possibile sostituto di de Ligt, ma l'ex totem del Napoli avrebbe poi scelto la Premier League come nuova destinazione.

La situazione è però cambiata e la mancata continuità con la maglia del Chelsea potrebbe spingere Koulibaly a valutare possibili offerte in estate. La Vecchia Signora sarebbe pronta ad intavolare una trattativa con il club inglese e provare ad imbastire un accordo simile a quello Inter-Lukaku.

Koulibaly non è il solo profilo seguito per la retroguardia. Infatti, la Juve starebbe seguendo con grande attenzione anche Evan Ndicka, pronto a liberarsi a parametro zero dall'Eintracht di Francoforte. Più defilata la candidatura di Nikola Milenkovic, valutato 20 milioni di euro dalla Fiorentina.

Juve, il Marisiglia piomba su Zakaria

Non solo acquisti. La Juventus lavora anche sul fronte cessioni e in particolare di quei calciatori in esubero e che in estate non rientreranno più nei piani di Massimiliano Allegri. Tra questi c'è sicuramente Dennis Zakaria che dovrebbe ritornare a Torino a giugno.

Infatti, il centrocampista svizzero non dovrebbe esser riscattato dal Chelsea che dovrebbe mettere sul piatto una cifra complessiva attorno ai 30 milioni di euro per il riscatto dell'ex mediano del Borussia Mönchengladbach.

Per questo, la Vecchia Signora starebbe cercando una nuova sistemazione per il centrocampista e stando alle ultime notizie di mercato, un nuovo interesse potrebbe provenire dalla Francia. Infatti, il Marsiglia sarebbe interessato alle prestazioni di Zakaria e potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club bianconero sulla base di un prestito.

Stessa sorte dovrebbe toccare ad Arthur che non dovrebbe esser riscattato dal Liverpool. Il centrocampista brasiliano ritornerà a Torino per poi trovare una nuova squadra a giugno.