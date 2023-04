Non solo acquisti. Il Milan vuole blindare i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Stefano Pioli per dare continuità al progetto che ha portato alla conquista del campionato lo scorso anno e alla semifinale di Champions League in questa stagione. Oltre Leao che deve ancora rinnovare il proprio contratto con il club rossonero, offerte importanti potrebbero arrivare anche per Fikayo Tomori, perno e leader della difesa.

Milan, United e Tottenham piombano su Tomori

Il centrale inglese arrivato dal Chelsea per una cifra attorno ai 25 milioni di euro è subito diventato un elemento fondamentale per la difesa di mister Pioli e le sue prestazioni non sono passate inosservate soprattutto in Inghilterra.

Stando agli ultimi rumors di mercato ripresi da Calciomercato.com, il difensore rossonero sarebbe infatti finito nel mirino di Manchester United e Tottenham che in Italia sarebbero interessati anche a Kim del Napoli, avendo entrambe necessità di acquisire un forte difensore centrale nella prossima stagione. Le due big inglesi potrebbero così provare ad intavolare una trattativa con il Milan a giugno, ma per la dirigenza del Diavolo Tomori resta un elemento imprescindibile anche per la prossima stagione e solo di fronte ad offerte folli, il club rossonero si siederebbe ad un tavolo. Un'opzione che al momento risulta remota.

Come per Tomori, il Milan vuole trattenere anche Theo Hernandez che rappresenta l'altro elemento imprescindibile per la retroguardia.

Con la conferma dell'esterno francese, il Milan potrebbe lavorare ad una sua alternativa: Maldini e Massara seguirebbero così con grande interesse Mazzocchi della Salernitana e Parisi dell'Empoli.

Milan, si lavora al rinnovo di Maignan

Il Milan lavora anche sul fronte rinnovi contrattuali. Dopo il prolungamento fino al 2024 per Olivier Giroud, i rossoneri vogliono blindare un altro elemento fondamentale ovvero Mike Maignan.

L'assenza del portiere francese si è fatta sentire ed il suo rientro ha rimarcato ancor di più la sua importanza all'interno del progetto Milan.

Per evitare offerte importanti soprattutto da alcuni top club inglesi come il Tottenham che già nelle precedenti sessioni di mercato aveva preso contatti, il Milan vuole blindare il numero uno e sarebbe pronto ad intavolare una trattativa per il rinnovo contrattuale.

Un rinnovo che potrebbe toccare cifre importanti e superare i 2,8 milioni di euro con un prolungamento fino al 2028. Intanto, i rossoneri preparano una vera e propria rivoluzione. Con la conferma di Maignan e l'arrivo di Sportiello a giugno, dovrebbero lasciare Milano sia Tatarusanu che Mirante.

Dopo Maignan, il Milan si concentrerà sul totem Zlatan Ibrahimovic che nella giornata di ieri avrebbe subito una nuova ricaduta. Molto dipenderà dalla volontà del calciatore e dalle sue sensazioni.