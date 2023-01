La Juventus è al lavoro per preparare al meglio il match di campionato contro il Monza. La società bianconera ha chiesto massimo impegno alla squadra e al tecnico per cercare di vincere gran parte dei match, dall'altra parte la dirigenza si impegnerà a difendere adeguatamente la società dalle vicende giudiziarie che la stanno riguardando. Intanto però si lavora anche per il mercato, tante le esigenza della società bianconera in particolar modo per il settore difensivo. A gennaio potrebbe arrivare un terzino destro, nel Calciomercato estivo si valuta l'acquisto di un terzino sinistro e di un centrale di difesa.

A tal riguardo la Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero ingaggiando il centrale francese Evan N'Dicka, in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno. Il 23enne difficilmente prolungherà la sua intesa contrattuale con la società tedesca, lo dimostrerebbe il fatto che l'Eintracht Francoforte avrebbe già trovato il sostituto. Si tratta del giocatore ecuadoriano dell'Anversa Pacho.

Il giocatore N'Dicka potrebbe trasferirsi alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'ingaggio di Evan N'Dicka [VIDEO]. Il centrale francese arriverebbe a parametro zero dalla stagione 2023-2024 essendo in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno.

In questa stagione fino ad adesso il giocatore ha disputato con la società tedesca 24 match fra campionato tedesco, Coppa di Germania, Supercoppa Europea e Champions League con un assist fornito ad un suo compagno nella competizione europea. Il centrale può giocare in una difesa a tre ma anche a quattro, è di piede sinistro, andrebbe a sostituire Alex Sandro, in scadenza di contratto a giugno e che non prolungherà la sua intesa contrattuale con la società bianconera.

Come è noto Allegri lo sta adattando da centrale di sinistra di una difesa a tre, dopo una prima parte di stagione importante non sta facendo prestazioni ideali di recente, in particolar modo nei match contro il Napoli e contro l'Atalanta.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus potrebbe attingere al mercato dei parametri zero anche per acquistare un terzino sinistro.

A tal riguardo uno dei preferiti della società bianconera è Alejandro Grimaldo, spagnolo del Benfica in scadenza di contratto con la società portoghese a giugno. Si parla di una possibile intesa contrattuale con la Juventus per tre stagioni. Si valutano altri profili in scadenza di contratto a fine stagione, piace Jorginho del Chelsea. Per quanto riguarda invece le cessioni ci sono altri giocatori che potrebbero lasciare Torino a parametro zero a giugno. Oltre a Alex Sandro, anche Juan Cuadrado, Angel Di Maria e Adrien Rabiot, tutti giocatori dall'ingaggio importante.