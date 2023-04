La dirigenza della Juventus starebbe pensando ad un colpo a parametro zero per la prossima estate: il nome nuovo di queste ultime ore sarebbe quello di Eden Hazard, fantasista del Real Madrid che potrebbe lasciare i 'Blancos' nella prossima finestra di mercato. A riportare l'indiscrezione calciomercatonews.com.

L'idea della Juventus per l'attacco del futuro: Eden Hazard

Il fantasista belga sarebbe in rotta con il Real Madrid, che starebbe valutando insieme ai suoi procuratori una cessazione anticipata del suo contratto con i 'Blancos' che scadrebbe nell'estate del 2024.

Il Real Madrid starebbe ragionando su una liquidazione del suo contratto direttamente nel prossimo giugno, versando una quota al giocatore per rescindere consensualmente; se questo dovesse accadere, il fantasista belga sarebbe libero di firmare per qualsiasi club a parametro zero.

La Juventus starebbe pensando al giocatore del Real Madrid come rinforzo per la fase offensiva della prossima stagione, soprattutto in prospettiva di un'eventuale rinuncia al 'Fideo' Angel Di Maria, il cui futuro rimarrebbe in bilico tra rimanere a Torino per un'altra stagione o volare in Argentina per terminare la carriera nel Rosario, la squadra della sua città natale.

A frenare la trattativa per un arrivo in bianconero del fantasista belga potrebbe essere l'oneroso ingaggio percepito da Eden Hazard, motivazione principale per la quale il Real Madrid starebbe cercando di chiudere anticipatamente il contratto con il giocatore.

Anche il Milan sul giocatore

Non ci sarebbe solo l'interesse della Juventus sul fantasista belga qualora dovesse svincolarsi dal Real Madrid; il colpo a parametro zero potrebbe interessare anche al Milan, che starebbe cercando rinforzi per la zona mediana del campo con proiezione offensiva.

Il profilo di Eden Hazard sarebbe ideale per il gioco di Stefano Pioli, che potrebbe alternarlo a Brahim Diaz sulla trequarti offensiva, svariando da destra a sinistra.

La situazione dell'attacco della Juventus

Eden Hazard potrebbe andare a rinforzare la fase offensiva della Juventus, risultata carente in questo campionato rispetto ai precedenti nonostante l'inserimento in rosa lo scorso anno di Dusan Vlahovic, che non avrebbe completamente convinto la direzione sportiva bianconera.

Proprio per questo il centravanti serbo potrebbe finire sul mercato a fronte di un'offerta di almeno 80 milioni di euro, che potrebbe arrivare da uno dei top club della Premier League, con il Chelsea in prima linea per l'attaccante; complicato sarebbe anche il futuro di Arkadiuzs Milik, che a fine stagione potrebbe rientrare in Francia (è in prestito dal Marsiglia).