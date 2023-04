L’Inter studia le strategie di mercato per rinforzare la rosa del futuro. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da interlive.it, infatti, ci sarebbero nel mirino diversi attaccanti qualora dovessero lasciare la Pinetina Romelu Lukaku, Joaquin Correa ed Edin Dzeko. Il primo potrebbe tornare al Chelsea mentre l’argentino potrebbe essere ceduto per far cassa (sarebbe finito nei radar di squadre estere come Newcastle e Siviglia). Il bosniaco invece è alle prese con il contratto che scadrà a giugno. I calciatori appuntati sul taccuino dei dirigenti meneghini per sostituirli sarebbero Marcus Thuram del Borussia Mönchengladbach, Retegui in prestito Tigre ma di proprietà del Boca Juniors e Roberto Firmino del Liverpool.

Il francese ed il brasiliano hanno il contratto in scadenza a giugno e interesserebbero anche ad altri club come Juventus e Bayern Monaco.

Thuram sarebbe un ottimo profilo per l’Inter poiché in grado di giocare in varie posizioni dell’attacco. Più difficile arrivare a Firmino che percepisce uno stipendio molto alto e che interessa anche al Barcellona. Retegui, invece, sarebbe una pista più abbordabile poiché il club milanese potrebbe giocarsi la carta Facundo Colidio, ora compagno dell’attaccante in Argentina di proprietà proprio dell'Inter. Prima, però, il Tigre dovrebbe riscattare il cartellino del centravanti. Retegui potrebbe essere ingaggiato attraverso un prestito con diritto di riscatto, la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 25 milioni di euro ma i dirigenti potrebbero imbastire un'operazione molto simile a quella che ha portato Lautaro Martinez alla Pinetina.

Inter: possibile 'tradimento' del centrale slovacco

L’Inter è già certa di aver perso Milan Skriniar. Lo slovacco ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza a giugno e sembrerebbe molto vicino al Paris Saint Germain. Il difensore si è sottoposto di recente ad un intervento per risolvere il problema alla schiena che ne ha condizionato le ultime settimane di lavoro ma secondo le più recenti notizie riportate da interlive.it la Juventus si sarebbe esposta per capire se ci sono i margini per ingaggiare il classe 1995 a parametro zero.

L'ex Sampdoria potrebbe essere una richiesta diretta del nuovo allenatore della Juventus, con Zinedine Zidane che potrebbe subentrare alla Continassa per intraprendere un nuovo progetto al posto di Massimiliano Allegri.