Nelle scorse ore, lo speaker Enrico Camelio ha commentato la sconfitta incassata dalla Juventus contro il Napoli per 0 a 1, lanciando una frecciatina nei confronti del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. Del match giocato ieri sera all'Allianz Stadium hanno parlato anche l'ex allenatore Gigi Maifredi a Tuttosport ed il cronista Rai Riccardo Cucchi.

Juventus, Camelio punge Allegri: "Pensi a far giocare a pallone la sua squadra, è inguardabile"

Lo speaker Enrico Camelio è intervenuto nelle scorse ore sui canali Twitch di calciomercato.it parlando della Juventus e della partita persa dai bianconeri con il Napoli per 1 a 0: "Scendo ufficialmente dal carro di Allegri, ci vuole anche un po’ di spettacolo, non giocare a pallone così non si può.

Neanche Trapattoni o Mazzone giocavano così, con tutto il rispetto. Non si può più guardare. Pensi a giocare un po’ a pallone Allegri, basta. Il Napoli ha dominato nello stadio della Juventus".

Maifredi: "Non ricordo di aver mai visto la Juventus dominata in casa da un avversario ma col Napoli è successo"

Anche l'ex allenatore Gigi Maifredi ha parlato ai microfoni di Tuttosport della partita persa dalla Juventus contro il Napoli. Ecco quanto asserito da Maifredi in merito: "Onestamente non ricordo di aver mai visto una Juventus così in balia di un avversario in casa propria. Un tempo erano i bianconeri a dominare, ora è il contrario. Questo non fa bene a lei stessa e ai suoi tifosi. Un volta si celebravano le vittorie con le classiche espressioni come quella indicante il 'corto muso', oggi puoi solo raccogliere i cocci di un'annata poco positiva".

Maifredi ha poi parlato della partita di ritorno in Coppa Italia che la Juventus giocherà mercoledì sera contro l'Inter, sottolineando come Massimiliano Allegri dovrà mettere in campo i migliori giocatori che ha a disposizione, posizionandoli nei ruoli a loro più congeniali. Infine, Maifredi ha esaltato Dusan Vlahovic, evidenziandone le grandi potenzialità nonostante stia attraversando un momento complicato.

Cucchi: "La Juve col Napoli ha provato a chiudere gli spazi ma i partenopei sono sfuggiti dalla gabbia bianconera"

Anche il cronista Riccardo Cucchi ha commentato la sconfitta della Juventus pubblicando un post su Facebook: "Il Napoli vola verso il traguardo. La vittoria di Torino proietta la squadra di Spalletti a + 17. È stata una gara agonisticamente intensa, dura e concitata, risolta solo nel finale. La Juventus ha cercato di chiudere gli spazi e ripartire, il Napoli ha giocato come sa tentando di trovare il modo di sfuggire alla gabbia bianconera. Entrambe hanno creato occasioni".