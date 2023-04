Il Milan lavora alle prime mosse per il prossimo mercato estivo. La società rossonera sta monitorando diversi profili per completare l'organico a disposizione di Stefano Pioli, con l'obiettivo di ritornare ai vertici del calcio italiano ed affermarsi sempre più in competizioni importanti come la Champions League. In attesa di scoprire il futuro di Rafael Leao [VIDEO], il Diavolo vorrebbe aumentare la qualità sulle corsie esterne per dare seguito al 4-2-3-1 di Pioli.

Milan, possibile offerta per Zaccagni

Stando alle ultime notizie di mercato, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Mattia Zaccagni, esterno della Lazio che tanto bene sta facendo con la maglia biancoceleste.

L'ex capitano del Verona è diventato un perno fondamentale dello scacchiere tattico di Maurizio Sarri che difficilmente rinuncia al suo numero 20. Il Milan sarebbe pronto ad intavolare una trattativa per giugno ma le condizioni sembrerebbero complicate: in primis la valutazione del calciatore che si aggira attorno ai 30-35 milioni di euro ed il secondo legato alla possibile qualificazione della Lazio in Champions League che complicherebbe l'affare.

Il Milan deve inoltre risolvere la situazione legata a Brahim Diaz, sempre più elemento indispensabile dello scacchiere di Pioli. I rossoneri avrebbero intenzione di riscattare il calciatore dal Real Madrid, versando quei 22 milioni fondamentale per accaparrarsi il cartellino del dieci spagnolo a titolo definitivo.

Milan, Origi potrebbe partire a giugno

Oltre ad un possibile esterno offensivo, il Milan potrebbe acquistare anche un altro attaccante che potrebbe essere una grande alternativa ad Olivier Giroud. In questa stagione, l'apporto di Divock Origi non è stato dei migliori e per questo l'ex Liverpool potrebbe lasciare Milano a giugno.

Infatti, il bomber belga sarebbe finito nel mirino di diverse squadre di Premier League che in estate potrebbero decidere di intavolare una trattativa con il club rossonero per il cartellino del calciatore. Il Diavolo valuterebbe eventuali offerte e prenderebbe in considerazione una cessione a titolo definitivo per poi reinvestire il denaro sul fronte acquisti e completare così il reparto offensivo.

Il Milan pensa ad un acquisto di un attaccante che possa essere il presente ma soprattutto il futuro: da Hojlund dell'Atalanta che viene valutato attorno ai 50 milioni di euro, passando per Balogun del Reims e David del Lille. Tutte opzioni che potrebbero concretizzarsi con l'eventuale addio di Origi.

Oltre al belga, anche Ante Rebic potrebbe esser ceduto con diverse squadre della Bundesliga pronte ad un'offerta a giugno.