L'Inter inizia a muoversi sul fronte mercato estivo. La dirigenza nerazzurra sta iniziando a valutare dei nomi per la prossima sessione estiva di Calciomercato, così da poter puntellare la rosa nella prossima stagione. L'obiettivo è quello di ritornare ai vertici del calcio italiano e continuare il grande cammino europeo come fatto in questa stagione. Il reparto offensivo potrebbe esser rivoluzionato con Dzeko, Lukaku e Correa che potrebbe lasciare Milano.

Inter, idea Martial per l'attacco

Per questo, il direttore sportivo Giuseppe Marotta sta sondando diversi profili e tra questi spunta anche quello di Martial, attaccante francese che potrebbe lasciare il Manchester United in estate.

L'ex Monaco non riesce a trovare molto spazio nei titolari di Ten Haag e l'arrivo di un altro bomber in quel di Old Trafford metterebbe a serio rischio la sua permanenza. Lo United non lo ritiene incedibile e chiede una cifra attorno ai 20 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa a giugno.

Altro nome da prendere in considerazione è quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese che come Martial non trova molto spazio al Chelsea. L'ex Barcellona potrebbe liberarsi a zero dal Chelsea in estate e diventare un'occasione per diversi club italiani. Chi invece è certamente una grande opportunità a costo zero per l'estate è Roberto Firmino, pronto a liberarsi dal Liverpool. L'ex Hoffenheim è seguito anche dalla Juventus, in caso di addio di Vlahovic.

Inter, possibile offerta per Buongiorno

Oltre al reparto offensivo, l'Inter sarà chiamata ad investimenti importanti anche per quanto concerne il pacchetto arretrato che vedrà l'addio di Milan Skriniar al termine della stagione. Per questo, i nerazzurri dovranno ritornare sul mercato per sostituire il centrale slovacco.

Tra le candidature sputa anche quella di Alessandro Buongiorno, talentuoso difensore del Torino che tanto bene sta facendo sotto la gestione targata Ivan Juric.

Il difensore italiano sta offrendo ottime prestazioni e sarebbe finito nel mirino di alcuni top club italiani, tra cui l'Inter che in estate potrebbe provare ad intavolare una trattativa con il club granata. La società di Urbano Cairo valuta il numero 4 non meno di 10 milioni di euro. Oltre a Buongiorno, l'Inter tiene d'occhio altri difensori come Rodrigo Becao dell'Udinese e Nikola Milenkovic della Fiorentina.

Oltre al sostituto di Skriniar, il club nerazzurro sta lavorando anche alla permanenza di Alessandro Bastoni, perno fondamentale della retroguardia. Sul centrale della Nazionale, ci sarebbe un sondaggio della Juventus in caso di mancato rinnovo.