Secondo alcune indiscrezioni riportate da vari quotidiani, in particolar modo il Financial Times, Steven Zhang sarebbe pronto alla cessione dell'Inter ed avrebbe già affidato il mandato per una discussione sui dettagli della vendita alla banca Raine Group e Goldman Sachs.

L'Inter in vendita, Zhang sarebbe pronto al passo decisivo

In queste ultime giornate starebbero arrivando nuove notizie per quanto concerne la cessione del club nerazzurro; secondo alcune voci la famiglia Zhang sarebbe pronta al passo decisivo della cessione, dopo diversi anni in cui la situazione sembrava possibile ma è sempre stata rimandata.

Oggi la situazione economica dell'Inter avrebbe portato il Presidente Steven Zhang a considerare fortemente una cessione del club; le perdite subite dall'azienda sarebbero ormai eccessive ed avrebbero già costretto il club ad accordi con la UEFA in modo da non essere sanzionati per il fair play finanziario.

I quotidiani riportano di una possibile decisione della famiglia Zhang che sarebbe avvenuta per evitare al club guai maggiori, per salvaguardare i colori nerazzurri e la società sportiva.

Steven Zhang avrebbe dato già il mandato per discutere la cessione

Dalle notizie che sono state riportate anche dal Financial Times, la famiglia Zhang ed in particolar modo il Presidente Steven Zhang avrebbero già disposto un mandato alla banca Raine Group per iniziare le prime operazioni di approccio ad una futura cessione dell'Inter.

La banca Raine Group è la stessa filiale che negli scorsi mesi ha gestito la transizione dei proprietari del Chelsea, con il mandato presentato dall'ex proprietario Roman Abramovic.

Secondo quanto riportato l'attuale Presidente nerazzurro non vorrebbe però separarsi totalmente dal club al quale ha già manifestato di tenere molto non solo economicamente; quello che filtrerebbe sarebbe il desiderio di Steven Zhang di mantenere comunque la maggioranza delle azioni del club, così da poterlo gestire, ma trovando nuovi soci che possano collaborare nella sostentamento della società che necessità di una spesa mensile di almeno 10 milioni di euro.

I possibili acquirenti della società nerazzurra

Secondo le fonti vicine al club nerazzurro, sarebbero diversi i fondi esteri interessati ad avanzare una proposta per l'acquisto dell'Inter, tra cui un fondo degli Emirati Arabi e due fondi provenienti dagli Stati Uniti.

L'offerta che si vocifera si aggirerebbe intorno a 1 miliardo e 200 milioni di euro per rilevare totalmente la società nerazzurra; il principale fondo che avrebbe intenzione di ufficializzare la proposta sarebbe Investcorp, che già da diversi mesi sarebbe al lavoro per creare una cordata di imprenditori per acquisire l'Inter.

Nel frattempo l'unica certezza è rappresentata dal fatto che entro maggio 2024 il fondo Oaktree dovrà ricevere il suo intero pagamento del prestito erogato per la società nerazzurra a Steven Zhang, poichè il fondo non vorrebbe rilevare le quote ma pretenderebbe il pagamento della cifra in liquidità.