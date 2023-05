Nelle scorse ore l'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli ha parlato all'evento Milano Football Week della formazione bianconera e dell'annata che sta vivendo, lanciando una frecciatina al tecnico Massimiliano Allegri per il gioco poco propositivo che la sua squadra offre. Della formazione piemontese ha dello la propria opinione anche l'ex allenatore Marcello Lippi, intervistato da Libero.

Barzagli: "Vedere la Juventus non mi fa impazzire ma poi mi chiedo chi avrebbe potuto fare meglio di Allegri?"

L'ex difensore della Juventus Andrea Barzagli è tornato a parlare della formazione bianconera e dell'operato del tecnico Massimiliano Allegri.

Barzagli, intervenuto nell'evento della Milano Football Week, ha dunque detto in merito: "Sono il primo a dire che non mi fa impazzire vedere le partite della Juventus ma poi mi chiedo: 'Un altro allenatore sarebbe riuscito ad arrivare a questi risultati con tutto ciò che è successo?" Barzagli ha poi rintuzzato su questo argomento, asserendo quanto segue: "La sentenza della penalizzazione ha destabilizzato l'ambiente ed è stato molto bravo Allegri a prendersi tutte le responsabilità". Barzagli ha poi sottolineato come l'annata della Juventus sia stata effettivamente complicata ma che i giudizi si dovrebbero rinviare alla conclusione della stagione, quando ogni competizione è terminata. L'ex difensore ha poi evidenziato come la Juve abbia avuto troppi infortuni ai quali non è sempre riuscita a sopperire e a tal proposito Barzagli ha poi concluso il suo intervento parlando di Paul Pogba.

Secondo Barzagli dunque, il centrocampista francese è tornato alla Juventus con grandissime aspettative ma i problemi sia fisici che privati avrebbero sostanzialmente rovinato la sua stagione.

Lippi sulla Juventus: "Bianconeri secondi in campionato ma la delusione maggiore dell'annata è venuta dalla Champions"

Un altro personaggio della storia juventina come Marcello Lippi ha parlato nelle scorse ore della stagione che la compagine guidata da Massimiliano Allegri sta vivendo.

Lippi, intervistato ai microfoni di Libero, ha dunque detto dei bianconeri: "Esistono stagioni nelle quali non te ne va bene una. Ma se parliamo di campionato la Juve è seconda in classifica. La delusione maggiore è venuta dalla Champions, e io so bene cosa significhi la coppa dalle grandi orecchie per la Juve, ne ho vinta una e perse due".

Lippi ha poi spostato il suo discorso su uno dei calciatori più criticati in casa Juventus, Dusan Vlahovic affermando quanto segue: "Tutti indicano in Vlahovic il giocatore più deludente ma non è così: si soffre molto quando si viene tormentati dalla pubalgia".