Nelle scorse ore l'ex tecnico della Juventus Marcello Lippi ha parlato ai microfoni di Dazn dell'annata della formazione bianconera e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Dello stesso argomento ha detto la propria opinione a Tuttojuve.com anche l'ex centrocampista della Juve Claudio Marchisio.

Lippi elogia Allegri: "Non c'è dubbio, con il gruppo che ha alla Juventus ha fatto il massimo"

Marcello Lippi è stato intervistato nelle scorse ore da Dazn e tra i vari argomenti trattati dall'ex CT campione del mondo con l'Italia c'è stata anche la Juventus ed il suo tecnico Massimiliano Allegri.

Lippi, ha dunque detto del Livornese: “Il fatto di giocare meglio non ha niente a che vedere con quello che stiamo dicendo. Ci può stare, la Juve non ha caratteristiche di gioco spettacolari. Però sul fatto che Allegri abbia ottenuto il massimo da questo gruppo di giocatori non c’è dubbio. Si trova in una posizione di classifica che all’inizio non sembrava possibile. Vero, potrebbe giocare meglio. Però sta facendo un’annata importante”. Lippi, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Federico Chiesa, sottolineando come gli infortuni patiti nel passato dal giovane esterno bianconero abbiano causato degli strascichi psicologici al ragazzo che nonostante tutto, qualora ritrovasse la sua forma migliore, potrebbe tornare ad essere un calciatore importante per la formazione piemontese.

Lippi ha poi parlato dell'Euro Derby che vedrà affrontarsi in semifinale di Champions League Milan ed Inter, asserendo come il doppio incontro fra le formazioni lombarde si deciderà sul minimo dettaglio. Lippi ha infine concluso la sua intervista parlando di José Mourinho e della sinergia che il tecnico portoghese ha creato con la tifoseria della Roma, definendola fantastica.

Marchisio: "Allegri è stato bravo a tenere la squadra compatta ma ritengo la stagione insufficiente"

Anche l'ex centrocampista della Juventus Claudio Marchisio ha parlato della lotta al razzismo, della Juventus e del suo tecnico Massimiliano Allegri. Marchisio, intervistato da Tuttojuve.com in occasione dell'evento Barberino's ha dunque detto del tecnico livornese: "Allegri?

è stato bravo a tenere la squadra intatta. E va al di là di quello che uno può vedere in campo nelle presentazioni e quant'altro e credo sia stato giusto continuare con lui e cercare di finire questa stagione dove da tifoso non la posso reputare sufficiente perché vedo i miei ex compagni che sono ancora in campo e il valore che hanno a livello umano e cosa possono dare in campo". Marchisio ha poi parlato della differenza di valore tecnico che in questa stagione c'è stata tra il Napoli e la Juventus, sottolineando come i bianconeri abbiano una rosa di livello che non dovrebbe trovarsi cosi distante dal club partenopeo.