Oggi 13 maggio per la Juventus è già vigilia della gara contro la Cremonese. I bianconeri dovranno essere abili a non pensare al fondamentale match del 18 maggio contro il Siviglia, ritorno delle Semifinali di Europa League, per concentrarsi sull'impegno di Serie A.

"La partita di giovedì (18 maggio ndr) è importante come quella di domani (14 maggio ndr) contro la Cremonese" ha dichiarato al riguardo Massimiliano Allegri nella conferenza stampa della vigilia. La buona notizia per lui, la Juventus e i tifosi è il recupero di Gleison Bremer, che come spiegato sempre da Allegri sarà a disposizione per la gara di domani.

Molto probabile ad ogni modo che parta dalla panchina. Anche Rabiot sarà a disposizione ma anche lui dovrebbe accomodarsi in panchina, tra i pali dovrebbe vedersi Mattia Perin.

Per quanto riguarda il resto della formazione, in campionato dovrebbe vedersi ancora il 3-5-1-1. Detto di Perin, il trio difensivo dovrebbe vedere Gatti, Rugani e Danilo: nelle due fasce da un lato Cuadrado dall'altro il sempre ottimo Iling Junior, in mezzo il trio inedito Miretti, Fagioli e Peredes, davanti Chiesa e Milik.

Probabile formazione vs Cremonese JUVENTUS (3-5-1-1): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Paredes, Fagioli, Iling Junior; Chiesa, Milik.

"La partita più importante è quella più vicina e non dobbiamo pensare a giovedì.

Il morale è buono anzi ottimo, dopo il gol col Siviglia è ancora più buono" ha sentenziato sempre il tecnico bianconero, che per il finale di stagione dovrà però rinunciare all'apporto di Bonucci.

Bonucci out per 15/20 giorni, salterà il ritorno col Siviglia e forse l'eventuale finale

Per un difensore che rientra, il brasiliano Bremer, un altro esce.

Stiamo parlando di Leonardo Bonucci, che contro il Siviglia ha riportato un infortunio che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per oltre due settimane. "Averlo per un eventuale finale? Vediamo hanno dato 15/20 giorni di prognosi quindi siamo al limite" ha detto al riguardo nella conferenza pre Juventus vs Cremonese Massimiliano Allegri.

Al di là di chi c'è e chi no (tutti presenti tranne De Sciglio e appunto Bonucci) il club deve dunque rimanere concentrato sul doppio fronte Serie A-Europa League: a dare una mano ai compagni ci sarà anche Moise Kean, che come riferito sempre da Allegri ha finalmente recuperato ed è pronto per giocare e dare una mano ai compagni di reparto.