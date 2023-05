Questo giovedì 18 maggio Bayer Leverkusen e Roma si affrontano nella semifinale di ritorno di Europa League. La Roma una settimana fa ha sconfitto all'Olimpico i tedeschi per 1-0, ma José Mourinho sa bene che questo non basta per stare tranquilli. In Germania sarà una battaglia e il tecnico portoghese schiererà la formazione migliore per riuscire a strappare il pass per la seconda finale europea consecutiva della squadra giallorossa.

Roma, la probabile formazione

A poche ore da questa sfida cruciale José Mourinho e i tifosi giallorossi possono comunque sorridere: Georgino Wijnaldum si è ripreso completamente dall'infortunio al flessore e molto probabilmente partirà titolare.

Notizie parzialmente buone invece per quanto riguarda Paulo Dybala, Chris Smalling e Stephan El Shaarawy: i tre hanno completato la rifinitura in gruppo, ma realisticamente partiranno dalla panchina.

Conforta invece il bollettino medico relativo a Zeki Celik: il giocatore turco, uscito anzitempo nella sfida contro il Bologna, sembra aver recuperato perfettamente e potrà essere schierato titolare. A centrocampo Nemanja Matic sarà affiancato dal giovane Edoardo Bove, autore del gol dell'andata, mentre in attacco Tammy Abraham è in vantaggio su Andrea Belotti.

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Matic, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Wijnaldum; Abraham. Allenatore: José Mourinho.

Bayer Leverkusen, la probabile formazione

Xabi Alonso è un abile motivatore, soprattutto in vista di una partita importante come questa, e affrontare il Bayer Leverkusen nella BayArena sarà sicuramente un'impresa ostica per gli uomini di Mourinho.

Ma l'allenatore spagnolo dovrà fare a meno di Robert Andrich e Odilon Kossonou e dovrà soprattutto fare i conti con la difficoltà nel far gol che ha colpito la squadra tedesca nelle ultime settimane: Jeremie Frimpong e Moussa Diaby (quest'ultimo lanciato con successo da Xabi Alonso quando lo spagnolo è approdato sulla panchina tedesca) sulle fasce non riescono più a essere brillanti come nella prima parte della stagione, forse a causa di un po' di stanchezza, e lo stesso capitano Lukáš Hrádecký ha ammesso che la squadra deve riuscire a creare più occasioni.

L'entusiasmo in Germania per questa sfida è comunque alle stelle: gli oltre 30.000 biglietti disponibili per la partita sono stati venduti in un'ora e mezza, a dimostrazione che i tifosi tedeschi credono che il Bayer Leverkusen possa riuscire a ribaltare il risultato dell'andata.

Bayer Leverkusen (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Amiri, Palacios, Bakker; Diaby, Wirtz; Adli.

Allenatore: Xabi Alonso.

Arbitro: Slavko Vincic.

La partita in tv

Data l'importanza dell'evento la partita, in programma stasera alle ore 21, sarà visibile su diverse piattaforme.

In chiaro sarà visibile su Rai1, mentre su Sky sarà disponibile su Sky Sport Football (canale 203) e Sky Sport (canale 253).

In streaming il match sarà inoltre trasmesso dai siti e le app di RaiPlay e Dazn.