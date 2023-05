La Juventus nelle ultime stagioni è stata una delle protagoniste del Calciomercato estivo, non solo in Italia ma anche in Europa. Il periodo del coronavirus ha inizialmente rallentato gli investimenti in giocatori da parte della società bianconera, che però è ritornata a spendere prima acquistando Federico Chiesa nel calciomercato estivo del 2020 e poi Dusan Vlahovic nel mercato di gennaio 2022. Rinforzi arrivati dalla Fiorentina, come era successo nel 2017 quando la società bianconera investì su Federico Bernardeschi. Giocatori menzionati da Commisso in un recente discorso alla Facoltà di Economia dell'Università di Firenze.

Il presidente della Fiorentina ha paragonato acquisti delle squadre inglesi a quelli che della Juve del passato

'Mercato? Con queste squadre in Inghilterra è tutto più difficile. Fanno come faceva la Juventus, pagavano giocatori di più di quanto valevano'. Queste le dichiarazioni di Rocco Commisso, ospite nella Facoltà di Economia dell'Università di Firenze. Il presidente della Fiorentina ha aggiunto: 'E noi abbiamo perso giocatori come Chiesa, Vlahovic e Bernardeschi. Ma non vanno a Torino per la maglia, ma per i soldi'. Parole che hanno avuto molto clamore mediatico sui social, con tanti tifosi bianconeri che hanno voluto commentare le dichiarazioni del presidente della Fiorentina. La Juventus acquistò Bernardeschi nel calciomercato estivo del 2017 per circa 40 milioni di euro, cinque stagioni a Torino per il centrocampista prima della sua partenza a parametro zero nel recente calciomercato estivo.

Attualmente è al Toronto, nel campionato americano. Federico Chiesa invece è arrivato a Torino a ottobre 2020 in prestito per circa 12,6 milioni di euro per due stagioni fino al riscatto nel recente calciomercato estivo per circa 42,6 milioni di euro. Dusan Vlahovic invece è stato pagato circa 81 milioni di euro nel mercato di gennaio 2022.

I commenti degli utenti alle dichiarazioni di Rocco Commisso

Diversi utenti sui social hanno commentato le dichiarazioni del presidente della Fiorentina. Un utente sotto il post del giornalista Nicolò Schira che menzionava proprio le parole di Commisso ha scritto: 'Se la Juve li pagava di più vuol dire che qualcuno li vendeva di più di quel che valevano realmente incassando cospicue somme di denaro determinanti a fini dei bilanci...'. Un altro utente ha aggiunto: 'È dura prenderlo seriamente perché come ho già scritto in passato è uno che ha capito come funzionano le cose in Italia, ovvero: cercare attenzione = sparlare di Juve'.