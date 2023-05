La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. In attesa del nuovo direttore sportivo, che dovrebbe essere Cristiano Giuntoli, la società bianconera starebbe già valutando gli acquisti e soprattutto le cessioni di luglio. A tal riguardo dei giocatori attualmente in scadenza a giugno rimarrà Alex Sandro e probabilmente anche Angel Di Maria. Diversa la situazione di Cuadrado e Rabiot, che potrebbero lasciare a parametro zero la società bianconera.

Altro giocatore che potrebbe andare via a giugno è Leonardo Bonucci.

In un'intervista a Juventus Tv il centrale ha rivelato indirettamente il suo addio al calcio giocato nel 2024, ovvero alla scadenza del suo contratto con la Juventus. Non è però da scartare la possibilità che il centrale faccia una nuova esperienza professionale nel campionato italiano. Ci sarebbe il Monza sul centrale classe 1987, un rinforzo che andrebbe a garantire esperienza e qualità al settore difensivo della squadra lombarda.

Il Monza vorrebbe Leonardo Bonucci per la stagione 2023-2024

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani vorrebbe Leonardo Bonucci. Il giocatore potrebbe lasciare la Juventus dopo una stagione in cui è stato una riserva.

Non hanno aiutato i tanti infortuni avuti ma il giocatore ha bisogno di raccogliere minutaggio in previsione di una convocazione all'Europeo con la nazionale italiana. Potrebbe essere l'ultima competizione importante da giocatore per il centrale, che ha un contratto con la Juventus fino a giugno 2024 a circa 7 milioni di euro a stagione.

La società bianconera potrebbe agevolare anche la sua partenza anche in considerazione dell'ingaggio che pesa in maniera notevole sul bilancio societario. La sua eventuale permanenza a Torino potrebbe dipendere anche da chi sarà il tecnico della Juventus per la stagione 2023-2024.

Leonardo Bonucci potrebbe lasciare la Juventus in caso di permanenza di Allegri

Se rimane Massimiliano Allegri Bonucci potrebbe lasciare Torino anche perché il toscano ha dimostrato in questa stagione di poter fare a meno del giocatore. D'altronde soprattutto negli ultimi match Bremer, Gatti e Danilo stanno dando garanzie importanti, meno Alex Sandro che però rimarrà un'altra stagione. Anche Rugani ha dimostrato di poter essere utile in questa stagione anche se probabilmente potrebbe lasciare Torino considerando i pochi match in cui ha giocato.

Si è parlato in questi giorni anche di un possibile interesse dell'Al-Nassr per Bonucci, che difficilmente accetterà l'offerta considerando la volontà di giocare l'Europeo con la nazionale italiana. Un eventuale trasferimento in un campionato minore rispetto a quello europeo potrebbe portare a un'esclusione dai convocati nella nazionale di Mancini.