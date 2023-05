Nel dibattito che riguarda le motivazioni pubblicate dal Collegio di Garanzia del Coni in merito al caso plusvalenze riferito alla Juventus, l'avvocato Giorgio Spallone ha sollevato dei dubbi in merito a questioni di natura procedurale e pregiudiziale. Parliamo ovviamente della decisione del Coni di annullare i -15 punti di penalizzazione alla Juventus per il caso plusvalenze rimandando la sentenza alla Corte Federale d'Appello. Avendo confermato la violazione dell'articolo 4 da parte della società bianconera, è probabile che arrivi una nuova penalizzazione per la Juventus.

Secondo l'avvocato Spallone però in base a quanto dichiarato dal Coni nelle motivazioni, ci sono i presupposti per la Juventus di appellarsi al Tar del Lazio.

L'avvocato Spallone ha parlato della possibilità per la Juventus di affidarsi al Tar per annullare procedimento

'La Decisione n. 40/2023 del Collegio di Garanzia CONI espone più di un vizio di natura procedurale e pregiudiziale meritevole di esame immediato del TAR con possibile richiesta di annullamento del procedimento. Ciò prima della nuova pronuncia della Corte Federale d'Appello'.

Questo il post pubblicato su Twitter da Giorgio Spallone. Secondo l'avvocato quindi nelle motivazioni del Coni ci sono questioni di naturale procedurale e pregiudiziale che meriterebbero di essere valutati dal Tar del Lazio.

Secondo l'avvocato il ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio potrebbe portare ad annullamento del procedimento riguardante la Juventus. Spallone ha espresso la sua considerazione sul account ufficiale di Twitter. Tanti utenti hanno commentato il post dell'avvocato.

I commenti degli utenti al post di Spallone su Twitter

Un utente commentando il post di Giorgio Spallone ha scritto: 'Lei giustamente ha fatto notare, sin dal primo momento, che in tutte le sentenze ci sono vizi di forma, procedurali e sostanziali. Ma come ha visto, contro tutto questo sembra non ci sia alcuna possibilità di difendersi.

Capisco che per un uomo di diritto è dura, ma tant'è'. Un altro utente ha criticato la proprietà aggiungendo: 'Elkann vuole affondare tutti. Ha iniziato col cugino e ora prosegue. Non ha alcun interesse in questo asset. Non è tifoso della squadra ed ha esplicitamente detto che non vende per rispetto a suo nonno...'.

Tante critiche alla società bianconera soprattutto dopo che la Juventus non ha pubblicato nessun comunicato a seguito dell'ufficialità delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze. Secondo le ultime indiscrezioni gli avvocati della società bianconera starebbero lavorando alle memorie difensive in previsione della nuova data del processo della Corte Federale d'Appello, che sarà decisa entro l'8 giugno, entro un mese dall'ufficialità delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze.