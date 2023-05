La Juventus è al lavoro in queste settimane fra calcio giocato e vicende giudiziarie. Si dice che la Juve sia pronta a chiedere un patteggiamento per definire il tutto entro giugno ed iniziare a lavorare con tranquillità alla stagione 2023-2024. Di recente è stato intervistato anche sull'argomento John Elkann, ospite a Napoli per il progetto Matabi della Fondazione Agnelli. Uno dei proprietari ha sottolineato come la società bianconera stia lavorando per difendere gli interessi non solo della Juventus ma anche dei tifosi bianconeri. Gran parte di questi sui social ha criticato la proprietà in quanto non ha fatto comunicati dopo l'ufficializzazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni per il caso plusvalenze.

L'amministratore delegato della Exor John Elkann ha parlato della situazione giudiziaria della Juventus

'Rischio nuova penalizzazione? Il presidente Gianluca Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, nel rispetto delle autorità, per proteggere quelli che sono gli interessi della società e dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo'. Queste le dichiarazioni di John Elkann in riferimento alle situazioni giudiziarie che stanno riguardando la società bianconera. Uno dei proprietari della Juve ha aggiunto che la società non sarà mai un problema ma parte della soluzione. A proposito del calcio italiano ed in generale del calcio europeo, Elkann ha sottolineato come il divario dello stesso rispetto al campionato inglese sta diventando sempre più evidente.

Elogi alla Juventus per la stagione calcistica, nonostante le problematiche che non riguardando il calcio giocato. Elkann ha riconosciuto i meriti della squadra bianconera, attualmente seconda in classifica e in semifinale di Europa League. Ha poi aggiunto: 'C'è voglia di combattere per difendere la Juventus in tutte le sedi'.

Elogi al Napoli per la vittoria del campionato da parte di John Elkann

John Elkann si è complimentato con il Napoli per la vittoria del campionato. L'amministratore delegato della Exor ha sottolineato come sia meritata aggiungendo come faccia bene anche al campionato italiano la vittoria della squadra campana.

Le parole di Elkann hanno avuto molto clamore mediatico sui social, con tanti tifosi bianconeri che hanno sottolineato il rimpianto di non avere più come presidente Andrea Agnelli. Tanti sostenitori pensano che ci sia meno interesse da parte di Elkann nei confronti della Juventus temendo una società bianconera non tutelata come meriterebbe dal punto di vista giudiziario.