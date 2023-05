'Il nostro ciclo vincente si è aperto tempo fa. Ma l’irregolarità costante ci ha penalizzato'. Queste le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis nel corso di un incontro per l'organizzazione della festa scudetto del Napoli. Il presidente della società campana ha aggiunto: 'Qualche volta il Napoli è arrivato secondo ma poteva arrivare primo, sento di aver vinto altri scudetti, sicuramente quello dell'onestà che è la prima regola di vita'. Parole pesanti che hanno avuto molto clamore mediatico fra addetti ai lavori e tifosi. Ha risposto a queste parole anche Lapo Elkann, uno degli azionisti di Exor, holding controllante anche la Juventus, Lapo Elkann, che su Twitter ha aggiunto: 'Lasciatelo parlare, è il suo terzo anno con lo scudetto, mentre per noi sono 38'.

C'è però ance la questione giudiziaria da considerare, come scrive Tuttosport, in quanto non solo la Juventus è stata deferita per illeciti amministrativi, ma anche altre nove squadre. Fra queste c'è anche il Napoli.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis in riferimento all'onesta del Napoli rispetto alle altre squadre, hanno avuto un clamore mediatico evidente. Addetti ai lavori e tifosi bianconeri hanno voluto sottolineare come anche la società campana sia stata deferita per illeciti amministrativi proprio per il caso plusvalenze. Come riporta Tuttosport, la Procura di Napoli ha chiesto una proroga per l'indagine sulla società campana per il caso Osimhen, giocatore acquistato dal Napoli nel Calciomercato estivo del 2020 con l'inserimento di giovani calciatori come contropartite tecniche.

I vari Palmieri, Liguori e Manzi sono stati valutati somme importanti, oltre al fatto che non hanno mai giocato al Lille, ex proprietaria del cartellino della punta nigeriana. Come scrive Fabio Riva su Tuttosport: 'Sin troppo facile, ora, per i tifosi Juventini, ma anche per quelli laziali, interisti, milanisti che stanno perdendo la lotta scudetto, chiedere e chiedersi a cosa porteranno quelle indagini sul caso Osimhen'.

Il giornalista sportivo ha aggiunto che in caso di nuovo procedimento sarebbe interessante capire se il Napoli sarebbe riuscito a vincere lo scudetto senza i 21 gol di Osimhen.

Il caso plusvalenze e la manovra stipendi

Proseguono le vicende giudiziarie che riguardano la Juventus e che potrebbero portare ad una definizione di caso plusvalenze e manovra stipendi nella prossima stagione.

Nel primo caso, devono arrivare le motivazioni del Collegio di Garanzia del Coni sull'annullamento della penalizzazione di 15 punti con rinvio della sentenza della Corte Federale d'Appello, che poi dovrà decidere una data per il nuovo processo. Dopo la ridefinizione della sanzione, la Juventus potrebbe di nuovo appellarsi al Collegio di Garanzia del Coni allungando ulteriormente i tempi. Lo stesso potrebbe succedere per la manovra stipendi, considerando che non è arrivato ancora il deferimento alla società bianconera da parte della Procura Figc.