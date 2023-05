L'infortunio di gennaio 2022 è oramai superato ma è evidente come Federico Chiesa ancora non sia ritornato ad essere il giocatore ammirato nel 2021, quando fu decisivo anche per la vittoria dell'Europeo con la nazionale italiana.

L'esterno ha ripreso ad essere parte integrante della rosa bianconera ad inizio 2023 dopo i problemi avuti durante il recupero dall'infortunio al ginocchio e sta cercando di ritrovare la forma migliore partita dopo partita: adesso che l'esterno italiano è guarito ritornando all'attività agonistica, stando a quanto si apprende da Calciomercato.com, sulle sue tracce ci sarebbe il Liverpool che sta lavorando al dopo Salah.

Il Liverpool potrebbe fare un'offerta per Chiesa: il giocatore sarebbe valutato 40 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il Liverpool potrebbe fare un'offerta per Federico Chiesa. Il centrocampista della Juventus piace molto a Jurgen Klopp che cerca un rinforzo di qualità per le fasce offensive. Il tecnico lavora anche in previsione di una sostituzione alla lunga di Momo Salah, che ha un contratto fino a giugno 2025 e che compirà a giugno 31 anni.

La Juventus potrebbe valutare la cessione di Federico Chiesa che sarebbe valutato circa 40 milioni di euro. Un prezzo di mercato minore rispetto alla valutazione che aveva il giocatore nel 2021, prima dell'infortunio al ginocchio quando si parlava di una cifra vicina ai 100 milioni di euro.

I risultati e le prestazioni della Juventus non lo stanno aiutando: in questa stagione fino ad adesso ha disputato nel campionato italiano 15 match fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 4 match ed un gol in Coppa Italia, un match in Champions League e 5 match in Europa League con un gol segnato ed un assist fornito ad un suo compagno.

Il mercato della Juventus

Un altro giocatore che potrebbe lasciare la Juventus almeno secondo le ultime indiscrezioni di mercato è Dusan Vlahovic. Sul giocatore ci sarebbero società inglesi, Paris Saint Germain e Bayern Monaco. La sua valutazione di mercato è vicina ai 100 milioni di euro. Da valutare anche il futuro professionale dei giocatori in scadenza a giugno.

Si valuta la permanenza di Alex Sandro, Pinsoglio e Di Maria potrebbero rimanere, difficile invece la permanenza di Cuadrado e Rabiot. Il francese piace a diverse società inglesi che gli garantirebbero un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione.