Durante la trasmissione 'La politica nel pallone' su Rai Gr Parlamento Paolo Bonolis ha voluto rilasciare alcune dichiarazioni riguardanti i giocatori dell'Inter, proprio nel giorno della vigilia del ritorno di Champions League contro il Milan valido per l'accesso alla finale.

Il conduttore ha dichiarato che per quanto riguarda la faccenda Lukaku, la situazione dovrà essere valutata a fondo in estate, mentre parlando del difensore Milan Skriniar ha sottolineato come lo slovacco sia stato un ingrato nella sua scelta di liberarsi a parametro zero.

Le dichiarazioni di Paolo Bonolis su Milan Skriniar

Parlando della rosa a disposizione di Simone Inzaghi, il conduttore ha voluto evidenziare il suo pensiero in particolare su Milan Skriniar affermando: "Il giocatore è stato di fatto un ingrato nel suo atteggiamento, perchè se voleva davvero andare e cambiare casacca bastava comunicarlo e sarebbe stato ceduto, ma ha voluto andare fino alla scadenza per guadagnare di più nel prossimo contratto".

Paolo Bonolis ha continuato sottolineando che "Skriniar poteva davvero evitare tutta questa situazione, anche perchè ora andrà in una squadra, il Paris Saint Germain, in cui sarà solamente una figurina in mezzo alle altre mentre, quando era qui a Milano era considerato persino un idolo per alcuni tifosi".

La dichiarazione di Bonolis su Lukaku

Parlando del futuro dell'attaccante belga, il conduttore televisivo ha voluto sottolineare come la faccenda sia complicata e servano valutazioni più approfondite: "La dirigenza nerazzurra dovrà valutare a fondo la situazione, perchè è davvero difficile definire quello che potrebbe accadere".

Secondo Paolo Bonolis: "Forse sarebbe bene tentare di trattenere Romelu Lukaku a Milano, che comunque in questa parte di stagione sta facendo molto bene, tornando ai suoi livelli, ma alla fine è il Chelsea che dovrà valutare e quindi ha ragione Marotta: bisognerà vedere la prossima estate".

Infine il conduttore televisivo ha poi fatto una battuta sul prossimo calciomercato, affermando che vedrebbe bene Kvicha Kvaratshkelia all'Inter per le prossime stagioni, evidenziando che si sta parlando di un grande giocatore, di livello internazionale e che potrebbe realmente far gola a diverse squadre nel panorama europeo.

Paolo Bonolis ha chiuso affermando: "Noi come rosa abbiamo un punto da sistemare e si tratta dell'attacco, dobbiamo necessariamente sostituire Joaquin Correa e quindi nella prossima estate bisognerà lavorare sul mercato per la fase offensiva: vedrei bene anche Paulo Dybala, che secondo me in nerazzurro potrebbe rendere davvero bene".