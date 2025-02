Per la prima volta ha centrato tre vittorie di fila in questa stagione avendo la meglio anche nel complicato Playoff di Champions League contro il Psv e adesso è chiamato a preparare il derby d'Italia: il tecnico juventino Thiago Motta sta cercando di resettare l'impegno europeo dalla testa dei suoi giocatori per farli rituffare nella Serie A dove ad attenderli non c'è un impegno qualunque ma la sfida contro l'Inter di Simone Inzaghi.

Nella partita di domenica 16 febbraio alle ore 20:45 si potrebbe assistere a qualche novità, con Khéphren Thuram che dopo tre panchine consecutive dovrebbe tornare titolare e con Samuel Mbangula che nonostante la prova incolore contro il Psv potrebbe essere riproposto in campo al posto di Yildiz, se non altro per sfruttare l'onda positiva del primo gol in carriera in Champions League.

Si dovrebbe rivedere dal primo minuto anche Conceicao al posto di Nico Gonzalez.

Dubbio Koopmeiners-Luiz, Thiago Motta spera di riavere Cambiaso

Non c'è dubbio sul modulo di partenza che adotterà il tecnico bianconero, il 4-2-3-1, con Di Gregorio a difesa dei pali. Linea a quattro certa per tre quarti, con Weah (ottima la sua partita in Champions League contro gli olandesi), Gatti (migliore in campo martedì sera e autore dell'assist del provvisorio 1-0 di McKennie) e Veiga, mentre a sinistra le opzioni sono tre: riproporre Kelly, apparso comunque in difficoltà nelle prime uscite in bianconero, schierare McKennie o tornare ad affidarsi a Savona.

Novità anche a centrocampo, con Thuram che dovrebbe tornare titolare con Locatelli che dopo tante partite di fila potrebbe accomodarsi in panchina.

Accanto al francese, agirà uno tra Koopmeiners e Douglas Luiz, mentre l'altro posto sarà con ogni probabilità occupato da McKennie (se l'americano verrà invece impiegato in fascia Locatelli sarà in campo come quasi sempre in stagione).

Possibili novità anche in attacco, laddove Nico Gonzalez e Kenan Yildiz potrebbero lasciare spazio a Conceicao e Mbangula.

Nessun dubbio sul fatto che in attacco giocherà ancora Randal Kolo Muani, con Vlahovic ancora in panchina.

Probabile formazione Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Kelly (Cambiaso, McKennie, Savona); Thuram, McKennie (Locatelli); Conceicao (Nico Gonzalez), Koopmeiners (Douglas Luiz), Mbangula (Yildiz); Kolo Muani.

All. Motta.

I precedenti, solo una volta negli ultimi 45 anni l'Inter non ha perso per 4 partite di fila contro i bianconeri

Il derby d'Italia non è mai una partita come le altre.

Guardando ai precedenti, l'Inter è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide contro la Juventus (una vittoria e due pareggi) e negli ultimi 45 anni (dal 1980 in avanti) soltanto una volta ha registrato quattro match consecutivi senza sconfitta contro i bianconeri: tra il 2003 e il 2005 (3 vittorie e un pareggio).

All'andata è finita 4-4, in caso di nuovo pareggio le due compagini si dividerebbero la posta sia all'andata che al ritorno nello stesso campionato per la quarta volta nella storia.