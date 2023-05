Il ritorno del derby di Champions tra Inter e Milan è atteso con grande trepidazione dai tifosi di entrambi le squadre e dagli appassionati di calcio in generale. Dopo la vittoria nerazzurra per 2-0 nella partita d'andata, L'Inter si avvicina alla finale di Istanbul, ma il Milan non ha alcuna intenzione di arrendersi facilmente e cercherà di compiere un'autentica impresa. Sarà il derby numero 237, con l'Inter che è in vantaggio per 88 vittorie contro le 79 del Milan, mentre i pareggi sono stati 69. Di seguito tutte le informazione su dove poterlo seguire in diretta TV e in streaming, insieme alle probabili formazioni e designazione arbitrale.

Chi arbitra Inter-Milan

L'arbitro designato per la partita Inter-Milan è Clement Turpin, proveniente dalla Francia. Gli assistenti saranno Danos-Pages, mentre il IV ufficiale sarà Frappart. Il sistema di assistenza arbitrale in campo (VAR), sarà affidato alla coppia Brisard-Millot. La terna arbitrale è composta da arbitri di esperienza, con Turpin che ha arbitrato numerosi incontri internazionali di alto livello, tra cui la finale di Europa League del 2018 e la semifinale di Champions League del 2019.

Probabili formazioni di Inter-Milan

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, dovrebbe confermare l'undici della sfida d'andata. Nonostante Lukaku sia in forma, in attacco ci sarà la coppia Edin Dzeko al fianco di Lautaro Martinez.

Stessa cosa a centrocampo con l'ex Calhanoglu che avrà le chiavi della regia. Tornano dall'inizio anche Onana, Bastoni, Dumfries, Darmian e Barella. Nel Milan, la notizia principale è il recupero di Leao dopo il forfait di una settimana fa. L'esterno portoghese dovrebbe partire dall'inizio, mentre Messias e Krunic sono sulla via del recupero.

Probabile formazione inter (3-5-2): Onana - Darmian, Acerbi, Bastoni - Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco - Dzeko, Lautaro. All. Simone Inzaghi

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan - Calabria, Thiaw, Tomori, Hernandez - Tonali, Krunic - Saelemaekers, Diaz, Leao - Giroud. All Stefano Pioli.

Dove vedere Inter-Milan

La partita tra Inter e Milan sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5. In alternativa, gli appassionati potranno seguire l'Euroderby sui canali Sky Sport, tra cui Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Football (canale 203), Sky Sport 4k (canale 213) e Sky Sport (canale 251). Per coloro che desiderano seguire l'evento in streaming, sarà possibile accedere gratuitamente a Mediaset Infinity tramite il sito web o l'applicazione. In alternativa, il sito di Sport Mediaset offrirà la possibilità di selezionare l'evento. Gli abbonati di Sky avranno anche la possibilità di guardare la partita tramite Sky Go e NowTv.