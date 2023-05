La dirigenza del Tottenham starebbe pensando al centrocampista dell'Inter Marcelo Brozovic per rinforzare la rosa della prossima stagione; il club inglese vorrebbe provare a convincere i nerazzurri con un'offerta di circa 25 milioni di euro nella prossima estate.

L'idea del Tottenham a centrocampo: Marcelo Brozovic

Il centrocampista dell'Inter non starebbe vivendo il suo miglior periodo in nerazzurro, nonostante sia tornato prepotentemente al centro del progetto tattico dell'allenatore Simone Inzaghi; il mediano croato potrebbe finire sul mercato nella prossima estate ed i nerazzurri vorrebbero monetizzare dalla sua eventuale cessione.

Sul giocatore sembrerebbe esserci l'interesse di molti top club della Premier League ed ultimamente si starebbe facendo avanti anche il Tottenham, che starebbe pensando al centrocampista croato come rinforzo a centrocampo per la prossima stagione.

La dirigenza degli 'Spurs' vorrebbe mettere sul tavolo delle trattative una cifra vicina ai 25 milioni di euro per provare a convincere i nerazzurri a cedere il centrocampista nella prossima finestra di mercato estiva; l'Inter probabilmente di fronte ad una simile cifra finirebbe per rifiutare, volendo cercare di incassare dal mediano almeno 35-40 milioni di euro.

La situazione del centrocampo dell'Inter del futuro

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio dovranno lavorare sul centrocampo dell'Inter nella prossima finestra di mercato; il giocatore che sembrerebbe più vicino a lasciare i nerazzurri sarebbe Denzel Dumfries, sul quale ci sarebbe il forte pressing di molti club della Premier League.

Primo tra tutti sembrerebbe esserci il Chelsea, da tempo interessato all'esterno olandese; sul calciatore però ci sarebbe anche l'interesse dell'Aston Villa, che potrebbe offrire circa 30 milioni di euro nella prossima estate.

A centrocampo sembrerebbe ormai certo l'addio di Roberto Gagliardini, il cui contratto andrà in scadenza nel prossimo giugno e probabilmente non verrà rinnovato dall'Inter, che lascerà andare il giocatore a parametro zero verso altre destinazioni.

Per quanto riguarda la fascia sinistra, Federico Dimarco, nonostante le numerose proposte di trasferimento, dovrebbe rimanere in nerazzurro mentre sembrerebbe più probabile un addio di Robin Gosens, con possibile destinazione in Bundesliga.

La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando anche per quanto riguarda il mercato in entrata, con gli emissari nerazzurri che starebbero concentrando i loro sforzi per portare all'Inter Tajon Buchana, esterno destro del Club Brugges, che milita nel campionato belga.