Ennesimo grave infortunio in casa bianconera: nel turno infrasettimanale contro il Lecce Mattia De Sciglio si è infatti lesionato i legamenti, cosa che potrebbe portare il tecnico Massimiliano Allegri a valutare una promozione in prima squadra di un giocatore della Juventus Next Gen. Il calciatore in questione sarebbe Tommaso Barbieri, che ha già giocato da titolare in questa stagione nel match di campionato contro il Sassuolo terminato 1 a 0 per gli emiliani.

Il giovane dovrebbe quindi alternarsi sulla fascia destra con Juan Cuadrado e magari far riposare il colombiano nei match meno impegnativi.

Difficile che possa giocare già contro l'Atalanta e il Siviglia, Allegri potrebbe schierarlo contro la Cremonese il 14 maggio.

Possibile promozione in pianta stabile di Barbieri nella rosa di Max Allegri

Oltre ad aver giocato in Serie A, Barbieri quest'anno ha fatto anche il proprio esordio in Champions League entrando nel secondo tempo di Juventus-Paris Saint Germain, match terminato 1-2 per i parigini.

Punto di riferimento della Juventus Next Gen, Barbieri ha disputato fino ad adesso 19 match nel campionato di Serie C con 1 assist e 5 match in Coppa Italia di Serie C. Può giocare su entrambe le fasce difensive, da terzino ma anche da centrocampista nel 3-5-2. Cresciuto nel Novara, Barbieri è approdato nella società bianconera nel calciomercato estivo del 2020 diventando poi parte integrante della Juventus Next Gen.

I giovani che potrebbe far parte della rosa della Juventus nella stagione 2023-2024

La Juventus dovrebbe continuare a dare fiducia ai giovani anche nella stagione 2023-2024. Ritornerà quasi certamente dal prestito al Monza Nicolò Rovella, che dovrebbe andare a sostituire Leandro Paredes di ritorno al Psg. L'accordo stipulato la scorsa estate prevedeva un prestito con diritto di riscatto fissato attorno ai 25 milioni di euro, diritto che sarebbe stato obbligo nel caso in cui la Juventus si fosse qualificata agli Ottavi di Finale della Champions League, cosa che non è avvenuta.

Lo scarso impiego dell'argentino non depone ovviamente a favore di un suo acquisto da parte del club.

Al suo posto potrebbe dunque essere integrato in prima squadra lo stesso Rovella che dovrebbe andare ad aggiungersi ai tanti giovani presenti nella rosa bianconera, Miretti, Fagioli, Iling Junior, Soulé. Tutti e 3 potrebbero comunque chiudere anticipatamente la propria stagione data la possibile convocazione per il Mondiale U20 che partirà il 20 maggio prossimo.