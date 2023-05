L'Inter grazie agli incassi della Champions League potrebbe evitare cessioni eccellenti sul mercato e, anzi, la partecipazione alla finale di Istanbul garantirebbe circa 100 milioni di introiti che i dirigenti potrebbero in parte investire in estate.

Gli obiettivi sarebbero Sofyan Amrabat e Mateo Kovacic per il centrocampo e Wilfried Singo per la difesa. Inoltre starebbe procedendo in maniera positiva la trattativa per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2024, di Alessandro Bastoni.

Il difensore centrale potrebbe rinnovare il contratto

Alessandro Bastoni potrebbe rinnovare con l'Inter fino al 2028 e percepire uno stipendio da circa 5,5 milioni di euro più bonus, legati ad alcuni obiettivi facilmente raggiungibili durante le prossime stagioni.

I dirigenti vorrebbero accelerare in quanto sul difensore ci sarebbe anche il pressing di squadre come Juventus, Manchester City e Tottenham. La sua valutazione è destinata a crescere dopo l'ottima stagione disputata in particolare a livello europeo.

Amrabat e Kovacic per potenziare il centrocampo del futuro

Per quanto riguarda il centrocampo, l'Inter sarebbe interessata a Sofyan Amrabat della Fiorentina. Il marocchino ha il contratto in scadenza nel 2024 e potrebbe accettare di cambiare maglia in estate: il giocatore avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e sarebbe un ottimo profilo qualora dovesse partire Roberto Gagliardini. Il centrocampista ex Atalanta, infatti, non dovrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno.

Intanto il croato Mateo Kovacic sarebbe in uscita dal Chelsea e non sarebbe da escludere un suo ritorno in nerazzurro. I Blues potrebbero metterlo sul piatto come possibile contropartita tecnica per arrivare ad Andrè Onana. Il portiere avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro e garantirebbe una netta plusvalenza all'Inter che ha lo ha prelevato a parametro zero dall'Ajax nella scorsa estate.

Singo per la corsia destra

Uno obiettivo di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio potrebbe essere Wilfried Singo del Torino. Il laterale destra verrebbe preso in considerazione se dovesse essere ceduto Denzel Dumries. L'olandese piacerebbe in Premier League a Manchester United e Chelsea e la sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro.

Singo sarebbe congeniale al modulo 3-5-2 e avrebbe una valutazione del cartellino di circa 20 milioni di euro. La trattativa si potrebbe concretizzare, in particolare, se non dovesse essere riscattato Raoul Bellanova dal Cagliari.