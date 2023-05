Nelle scorse ore l'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato ai microfoni di TMW Radio della Juventus e del confronto che vedrà i bianconeri affrontare il Siviglia per aggiudicarsi un posto nella finale di Europa League.

Sullo stesso argomento hanno detto la loro opinione i giornalisti Xavier Jacobelli a TMW Radio e Gianfranco Teotino a Sky Sport.

Juve, Giannichedda su Allegri: "Con il Siviglia si gioca tanto e mi aspetto qualcosa in più da lui"

L'ex calciatore Giuliano Giannichedda ha parlato della Juventus e della partita di semifinale di Europa League che dovrà affrontare contro il Siviglia a TMW Radio: "Quanto si gioca Allegri?

Tanto. La finale è a portata di mano, il Siviglia però è forte e ha dalla sua la storia in EL. Sanno giocare certe partite. Di Maria deve giocare in più dentro al campo, troppo laterale fa fatica".

Giannichedda ha poi continuato sul discorso Juve asserendo: "Mi aspetto l'allegrata. Se giochi con le tre punte, Milik è quello che gioca più con la squadra e può fare in modo che le le altre due punte si inseriscano".

L'ex calciatore ha poi concluso il suo intervento parlando della stagione fatta di alti e bassi di Dusan Vlahovic, sottolineando come l'attaccante serbo abbia sofferto nel non riuscire a dare un apporto concreto ad una squadra che è sembrata in difficoltà per tutto l'anno.

Jacobelli: "La Juventus non dovrà essere rinunciataria perché il Siviglia non è ne Real ne Barcellona"

Della partita che attenderà la Juventus questo giovedì sera contro il Siviglia ha parlato anche il giornalista sportivo Xavier Jacobelli. Quest'ultimo, intervistato nelle scorse ore ai microfoni di TMW Radio ha detto: "Massimo rispetto per il Siviglia, ma ricordiamoci anche che non è il Barcellona o il Real Madrid.

È una squadra equilibrata, ma la Juventus non dove essere rinunciataria, altrimenti rischia. In queste partite poi c’è una squadra con e senza Chiesa, potrà essere un fattore, specie dopo l’infortunio di Pogba che dovrà lavorare tantissimo durante il prossimo ritiro estivo. Per chi giocherà invece non ho dubbi che saprà dell’importanza del match e che darà il massimo".

Juventus, Teutino: "I bianconeri sono la squadra più forte delle 4 rimaste in Europa League"

Infine, anche Gianfranco Teotino ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Siviglia-Juventus, affermando: "Non abbiamo mai visto una bella Juve, anche nella gara di andata contro un Siviglia che non è superiore ai bianconeri. È questa forza di Allegri, tenere motivati i giocatori nonostante tutto quello che succedeva e le tempeste che avvenivano intorno alla società. Io credo che questa finale sia vicina, è la più forte delle quattro rimaste in Europa League ma serve un gradino in più sul piano del gioco per non avere sorprese".