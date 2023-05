La dirigenza dell'Inter starebbe lavorando per un nuovo profilo per rinforzare l'attacco del futuro da affidare al tecnico Simone Inzaghi: il nome che si starebbe facendo largo in queste ultime ore sarebbe quello di Marcus Thuram, attaccante francese del Borussia Monchengladblach che a fine stagione andrà in scadenza di contratto.

L'idea dell'Inter per l'attacco: il francese Marcus Thuram

L'attaccante francese del Borussia Moenchengladblach ha un contratto con il club tedesco valido fino a giugno 2023; in estate il giocatore potrà passare a parametro zero in una nuova squadra e la dirigenza nerazzurra sembrerebbe aver messo nel mirino il giocatore.

Nelle ultime ore sarebbero aumentati i contatti tra gli agenti del giocatore e la dirigenza dell'Inter, che vorrebbe portare a Milano l'attaccante nella prossima finestra di mercato estiva. Teoricamente il calciatore potrebbe già prendere accordi con altri club per la prossima stagione, ma l'affare con i nerazzurri non è ancora concluso e tutto sarà deciso solo nella prossima finestra di mercato-

Anche la Juventus sul calciatore francese

Sull'attaccante francese del Borussia Moenchengladblach non ci sarebbe il forte pressing solamente dei nerazzurri ma anche la Juventus starebbe riflettendo su un'eventuale proposta da far pervenire allo staff del giocatore per un ingaggio per le prossime stagioni.

La dirigenza bianconera dovrà riflettere nella prossima estate sulla situazione di Dusan Vlahovic; qualora il serbo dovesse lasciare la Juventus - in caso di arrivo di un'offerta ritenuta economicamente adeguata - il club bianconero potrebbe puntare su un nuovo prospetto e in quel caso potrebbe spingere per l'ingaggio di Marcus Thuram.

La situazione dell'attacco dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza dell'Inter dovrà fare i conti con il rientro al Chelsea di Romelu Lukaku; l'attaccante belga vorrebbe rimanere a Milano anche nella prossima stagione, ma il suo cartellino è ancora di proprietà del club inglese che dovrà decidere il suo futuro.

La dirigenza nerazzurra starebbe spingendo per un rinnovo del prestito dell'attaccante belga con condizioni agevolate rispetto a quelle attuali; il tutto dipenderà molto dalla decisione del futuro possibile nuovo allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino, che potrebbe decidere di puntare o meno su Romelu Lukaku.

Un giocatore che probabilmente lascerà i nerazzurri a fine stagione pare essere Joaquin Correa, sul quale ci sarebbe l'interesse del Siviglia con una formula di prestito con diritto di riscatto.