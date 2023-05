Nelle scorse ore, il giornalista sportivo Paolo Paganini ha scritto sul proprio profilo Twitter della Juventus e di un possibile interesse dei bianconeri nei confronti di Cristiano Giuntoli e Luciano Spalletti del Napoli. Del direttore sportivo toscano e del suo possibile passaggio alla Juve hanno parlato inoltre Antonio Giordano alla trasmissione Tutti Convocati e Manuel Gerolin a Tuttomercatoweb.

Paganini sulla Juventus: 'Giuntoli in bianconero troverebbe nuovi stimoli ed occhio al nome di Spalletti'

Il giornalista della Rai Paolo Paganini è tornato a parlare nelle scorse ore della Juventus e di quelle che potrebbero essere le manovre della società bianconera per quanto concerne la figura dell'allenatore.

Ecco quanto scritto sulle proprie pagine Twitter da Paganini in proposito: "Se dovesse restare Allegri, credo che Vlahovic sarà ceduto. Pogba non è più il “vero” Pogba ma da anni. Credo che Giuntoli avrà molto da lavorare, ma per come lo conosco la “sfida” della nuova Juventus lo stimola parecchio. E occhio a Spalletti". Va comunque sottolineato come Massimiliano Allegri sia legato contrattualmente alla Juventus fino al prossimo 2025 e che lo stesso CFO Francesco Calvo abbia recentemente confermato in un'intervista rilasciata ai microfoni di Dazn la fiducia del club bianconero nei confronti di Allegri.

Giordano: 'Era tempo che De Laurentiis e Giuntoli volevano separarsi ed ora il ds è in cerca di nuove motivazioni'

Dell'interesse della Juventus nei confronti di Giuntoli ha parlato nelle scorse ore anche il giornalista del Corriere dello Sport Antonio Giordano. Quest'ultimo, intervistato ai microfoni della trasmissione radiofonica Tutti Convocati, ha dunque detto in merito: "Come spiegherà De Laurentis il fatto che concederà il via libera a Giuntoli verso la Juventus?

Era troppo tempo che entrambi avevano la volontà di separarsi, è stata fatta una riconciliazione data dai risultati, ma adesso il ds cerca nuove motivazioni".

Juve, Gerolin: 'La società bianconera prende sempre i migliori e Giuntoli è il migliore'

Anche Manuel Gerolin ha parlato dell'accostamento alla Juventus del ds Cristiano Giuntoli.

L'ex calciatore, intervistato nelle scorse ore su Tuttomercatoweb, ha dunque detto in merito: "Giuntoli alla Juve? Ha fatto molto bene, ha vinto il campionato. E dopo aver vinto, se ha delle richieste ci sta di misurarsi con altre piazze. La Juve prende sempre i migliori e lui è il migliore". Gerolin ha poi parlato della partita pareggiata dalla Juventus nell'andata di Europa League contro il Siviglia, sottolineando come la squadra spagnola sia particolarmente complicata da affrontare nelle coppe e che per la gara di ritorno servirà particolare attenzione per sopperire alla bolgia che ci sarà al Sanchez-Pizjuàn.