L'Inter inizia a pensare al mercato estivo. La società nerazzurra sta osservando diversi profili per completare l'organico e valuta con grande interesse anche alcuni calciatori che potrebbero liberarsi a parametro zero in estate, da Marcus Thuram a Evan N'Dicka.

Inter, idee N'Dicka e Thuram a zero in estate

Una delle priorità in casa Inter è quella di sostituire Milan Skriniar, che tra qualche mese vestirà la maglia del Paris Saint Germain. Il direttore sportivo Giuseppe Marotta avrebbe preso in considerazione la candidatura di Evan N'Dicka. Il centrale francese è in scadenza con l'Eintracht Francoforte e non dovrebbe rinnovare con il club tedesco, vista la volontà di trasferirsi in un top club che lotta per obiettivi importanti.

Il giocatore piacerebbe anche alla Roma, che vorrebbe accaparrarsi le prestazioni del difensore francese per puntellare la retroguardia.

Un altro calciatore monitorato è l'attaccante Marcus Thuram, già accostato ai nerazzurri nella precedente sessione di mercato prima dell'arrivo in prestito di Lukaku. Il francese è pronto a liberarsi a parametro zero dal Borussia Moenchenglabach, ma come il connazionale N'dicka la concorrenza non manca. Tra le pretendenti ci sarebbe anche il Bayern Monaco, a caccia di un attaccante.

Infine, si monitora per il centrocampo anche il "Tucu" Pereyra che potrebbe rientrare nei radar di Marotta in caso di mancato rinnovo con l'Udinese. L'eventuale arrivo dell'argentino potrebbe aprire le porte per l'addio di Marcelo Brozovic, che piace sempre al Barcellona.

Inter, pressing dello United per Lautaro

Oltre al fronte acquisti, l'Inter deve prendere in considerazione le possibili offerte che potrebbero arrivare dall'Inghilterra per i suoi top player.

Se il Chelsea e soprattutto l'Aston Villa continuano a tenere sotto osservazione la situazione legata a Denzel Dumfries, il Manchester United sarebbe pronto a un'offerta importante per Lautaro Martinez, uno degli obiettivi principali dei Red Devils nella prossima stagione.

Il club di Manchester è infatti alla ricerca di un grande attaccante per completare il reparto offensivo a disposizione di Ten Hag e il "Toro" sembrerebbe in cima alla lista dei desideri. L'Inter comunque ritiene incedibile il suo numero 10 e farà di tutto per trattenerlo anche nella prossima stagione.

Inoltre potrebbero arrivare anche delle offerte per Nicolò Barella che resta nel mirino del Liverpool.