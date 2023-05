La dirigenza dell'Inter starebbe pensando al riscatto del cartellino di Francesco Acerbi dalla Lazio nella prossima estate ma il direttore sportivo nerazzurro Giuseppe Marotta vorrebbe richiedere ai biancocelesti uno sconto rispetto all'accordo stabilito di 3,5 milioni di euro per il difensore centrale.

La dirigenza biancoceleste potrebbe richiedere pertanto l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica, ed il nome che starebbe circolando in queste ore sarebbe quello di Giovanni Fabbian.

L'idea dell'Inter: riscattare Francesco Acerbi dalla Lazio

L'ottima stagione del difensore centrale avrebbe convinto la dirigenza dell'Inter ad investire sul giocatore e pertanto i nerazzurri vorrebbero riscattare il calciatore dalla Lazio nella prossima estate.

L'accordo con il club biancoceleste prevederebbe che i nerazzurri versino nelle casse laziali circa 3,5 milioni di euro per il riscatto del cartellino del difensore centrale italiano ma la dirigenza nerazzurra vorrebbe provare ad ottenere uno sconto dai biancocelesti, in virtù dell'età del giocatore e del fatto che non rientrerebbe comunque nei piani del tecnico della Lazio Maurizio Sarri.

La dirigenza biancoceleste però potrebbe richiedere l'inserimento nella trattativa di una contropartita tecnica, ed il nome caldo sarebbe quello di Giovanni Fabbian, che in questa stagione ha ben figurato in prestito alla Reggina in Serie B.

L'Inter non vorrebbe separarsi dal centrocampista, considerato un profilo di enorme prospettiva, ma l'obiettivo principale della dirigenza sembrerebbe quello di confermare la rosa che ha trascinato la squadra fino alla finale di Champions League e pertanto un sacrificio potrebbe essere necessario.

La situazione della difesa dell'Inter del futuro

Giuseppe Marotta e Piero Ausilio starebbero lavorando da diverse settimane al rinnovo del contratto di Alessandro Bastoni, che potrebbe essere annunciato a stretto giro; il difensore sarebbe richiesto da diversi club soprattutto in Premier League ma il suo desiderio di rimanere in nerazzurro dovrebbe prevalere e portare anche al rinnovo contrattuale, dato che il difensore andrebbe in scadenza nel giugno 2024 ed in caso di mancato rinnovo sarebbe potuto finire sul mercato per evitare di perderlo a zero nella prossima stagione.

Sembrerebbe vicino anche il rinnovo del contratto di Stefan De Vrij, che andrebbe in scadenza a giugno di quest'anno e che potrebbe pertanto rimanere in nerazzurro con un biennale da circa 6 milioni di euro a stagione.

Per quanto riguarda il reparto difensivo recentemente aveva già rinnovato il suo contratto con i nerazzurri Matteo Darmian, uno dei protagonisti della qualificazione alla prossima finale di Champions League.