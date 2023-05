Nelle scorse ore il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato ai microfoni di TMW Radio sull'ipotesi che vorrebbe Juventus e il direttore sportivo Cristiano Giuntoli vicini a trovare un accordo.

Sullo stesso argomento hanno espresso la loro opinione Fabio Vergagno a Radio BiancoNera e Pietro Lo Monaco a Radio Marte.

Ceccarini: "Non ho dubbi, Giuntoli sarà il nuovo direttore sportivo della Juventus"

Il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini è tornato a parlare della Juventus e dell'indiscrezione che vorrebbe il club bianconero vicino a trovare un accordo con l'attuale direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli.

Ai microfoni di TMW Radio il giornalista ha spiegato: "Non ho dubbi sul fatto che Giuntoli sarà il nuovo ds della Juventus. È solo questione di tempo ma anche a Napoli c'è la consapevolezza che non si possa fare diversamente. La Juventus prenderà la sua filosofia, si andrà verso una riduzione del monte ingaggi ma questo non vuol dire che le potenzialità della squadra debbano diminuire per forza".

Ceccarini ha poi continuato il suo discorso sulla Juventus sottolineando come l'eventuale vittoria della formazione bianconera dell'Europa League potrebbe aiutare la società piemontese dal punto di vista economico nella prossima campagna acquisti. Ceccarini ha infine concluso il suo intervento, asserendo come Massimiliano Allegri dovrebbe restare alla guida della Juventus e potrebbe essere coadiuvato dall'arrivo di un dirigente come Giuntoli.

Juventus, Vergagno: "Spero che se Giuntoli vada alla Juve possa fare la voce grossa"

Anche il giornalista Fabio Vergagno è stato intervistato a Radio BiancoNera per quanto concerne il possibile passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus: "Cambiamenti alla guida tecnica con Giuntoli? Penso che Allegri sia la vera trappola della Juve, ha un contratto ancora lungo e oneroso.

Se lo licenzi devi pagarlo ancora. Io farei questo sacrifico volentieri, francamente la Juventus è l'unica squadra che non ha un gioco. Non so se Giuntoli verrà, ma spero che non abbia dato il meglio al Napoli e che possa fare la voce grossa alla Juventus".

Lo Monaco esalta Giuntoli: "Sarebbe l'optimum per la Juventus"

Infine, anche l'ex dirigente del Catania Pietro Lo Monaco ha parlato di Giuntoli e del suo accostamento alla Juventus a Radio Marte: "Ci può stare che le strade del Napoli e di Giuntoli, dopo otto anni, si separino serenamente. E se Giuntoli dovesse andare alla Juve, dove bisogna ricostruire, per lui, direttore sportivo, sarebbe l'optimum. Quando si vince c'è una rivalutazione globale dell'intera rosa".