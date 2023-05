La dirigenza del Napoli avrebbe messo nel mirino il centrocampista dell'Inter classe 2003 Giovanni Fabbian, attualmente in prestito secco alla Reggina e che nella prossima estate dovrebbe rientrare in nerazzurro; il club partenopeo starebbe pensando a un'offerta di circa 15 milioni di euro per strappare il giocatore all'Inter nella prossima finestra di mercato estiva.

L'idea del Napoli a centrocampo: Giovanni Fabbian

Il centrocampista dell'Inter Giovanni Fabbian avrebbe attirato su di sé numerose attenzioni con le sue ottime prestazioni in Serie B in questa stagione con la maglia della Reggina; in particolare il Napoli avrebbe messo gli occhi sul centrocampista e nella prossima estate potrebbe formulare un'offerta.

Le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di un'offerta di circa 15 milioni di euro per il centrocampista italiano; i nerazzurri potrebbero valutare la situazione nella prossima estate, ma la dirigenza sembrerebbe voler trattenere il giocatore e metterlo a disposizione di Simone Inzaghi nella prossima stagione.

Anche la Lazio sul centrocampista

Il giocatore classe 2003 attualmente in prestito alla Reggina in Serie B ma di proprietà dell'Inter piacerebbe molto anche alla Lazio.

Il tecnico Maurizio Sarri avrebbe richiesto un rinforzo per il centrocampo del futuro e il nome di Giovanni Fabbian sembrerebbe fare al suo caso.

La situazione del centrocampo dell'Inter per il futuro

Nella prossima estate la dirigenza nerazzurra dovrà valutare le situazioni non solo di Giovanni Fabbian, che potrebbe rientrare dal prestito alla Reggina e rimanere in rosa o essere girato nuovamente in qualche club per accumulare esperienza, ma anche di altri centrocampisti la cui posizione sembrerebbe essere in bilico.

In particolar modo la permanenza di Denzel Dumfries sembrerebbe complicata: il laterale destro olandese piacerebbe molto in Premier League e la dirigenza nerazzurra potrebbe decidere di sacrificare il suo esterno per ottenere la liquidità necessaria a nuovi acquisti nella prossima sessione di mercato. Dumfries piacerebbe in primis al Chelsea che starebbe pensando a un'offerta di circa 40 milioni di euro per il laterale olandese, con la trattativa che potrebbe svilupparsi nella prossima estate.

Anche l'Aston Villa sarebbe interessata al centrocampista nerazzurro e starebbe valutando di mettere sul tavolo circa 30 milioni di euro per provare a convincere i nerazzurri a cedere il laterale olandese, decisivo nelle ultime partite soprattutto in Champions League dove ha sfoderato ottime prestazioni.