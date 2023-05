Inter e Milan programmano la stagione del futuro. I nerazzurri, secondo le ultime indiscrezioni, potrebbero decidere di cedere Joaquin Correa, che non si è mai messo in evidenza anche a causa di molti infortuni. Il calciatore interesserebbe alla Fiorentina, club con il quale si potrebbe intavolare uno scambio alla pari con Martinez Quarta. L'erede dell'argentino potrebbe arrivare a parametro zero e si tratterebbe di Stephan El Shaarawy che ha il contratto in scadenza con la Roma. Il ragazzo interesserebbe anche al Milan, società con la quale ha già militato in passato.

Sempre il Milan, inoltre, potrebbe trovarsi a ricevere un'offerta del Paris Saint Germain per Theo Hernandez.

Possibile scambio Inter-Fiorentina

L'Inter potrebbe cedere Correa a giugno. Il calciatore non è mai stato fondamentale per lo schema tattico del club milanese e potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio per arrivare a Martinez Quarta della Fiorentina. La valutazione complessiva di entrambi sarebbe di circa 20 milioni di euro: i dirigenti nerazzurri starebbero valutando questa soluzione in quanto Milan Skriniar dovrebbe lasciare la Pinetina a fine stagione per trasferirsi a Francia. Il centrale della Fiorentina interesserebbe poiché in grado di giocare sia con la difesa a tre che con la difesa a quattro.

Un ex Milan per l'Inter di Inzaghi

L'Inter starebbe sondando anche la situazione relativa a Stephan El Shaarawy che non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Roma e che potrebbe agire da esterno o da seconda punta nel 3-5-2 di Simone Inzaghi. Marotta e Piero Ausilio avrebbero in mente di strapparlo a parametro zero ai giallorossi ma dovranno prima battere la concorrenza del Milan, che sarebbe disposto a riportarlo a Milanello per rinforzare il reparto offensivo.

Il Paris Saint Germain vorrebbe Theo

Il Milan potrebbe valutare le offerte che arriveranno dal mercato per Theo Hernandez. Il francese sarebbe nei radar del Paris Saint Germain che lo vorrebbe ingaggiare per rinforzare la corsia mancina, anello più debole della rosa. La valutazione dell'ex Real Madrid sarebbe di circa 50 milioni di euro ma i rossoneri vorrebbero cercare di trattenerlo a Milano per non indebolire la squadra.

Molto dipenderà dalla qualificazione alla Champions League di Leao e compagni. Se non dovesse approdare nell'Europa che conta, il Milan potrebbe anche mettere in conto di cedere uno dei calciatori più rappresentativi. Theo Hernandez sarebbe seguito anche dal Real Madrid di Florentino Perez.