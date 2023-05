Inter e Milan sarebbero già al lavoro per potenziare le rispettive rose in vista della prossima stagione. I nerazzurri sarebbero alla ricerca di un attaccante e potrebbero sondare Alvaro Morata dell'Atletico Madrid. Ai milanesi potrebbe poi essere proposto anche un centrocampista dal Liverpool, si tratterebbe di Thiago Alcantara che ha il contratto in scadenza nel 2024.

Sponda Milan, potrebbe invece cambiare maglia Theo Hernandez soprattutto se il Milan non dovesse approdare in Champions League. Il francese sarebbe finito nel mirino del Real Madrid che lo riporterebbe in Spagna per puntellare il reparto difensivo.

Le strategie dell'Inter

L'Inter potrebbe battere la concorrenza del Milan ingaggiando Alvaro Morata. Il calciatore dell'Atletico Madrid sarebbe un nome molto sponsorizzato da Giuseppe Marotta che lo conosce molto bene dopo averlo avuto alla Juventus. La sua valutazione sarebbe di circa 20 milioni di euro ma i dirigenti meneghini potrebbero decidere di mettere sul piatto come contropartita tecnica il cartellino di Joaquin Correa. L'argentino potrebbe essere un profilo gradito a Diego Simeone per inserirlo come seconda punta nel suo progetto: nonostante l'annata non brillante e il rischio di saltare la finale di Champions League per infortunio, la punta oggi dell'Inter continua dunque ad avere mercato.

All'Inter potrebbe poi essere proposto Thiago Alcantara del Liverpool. Il ragazzo non ha giocato molto e potrebbe lasciare i Reds. Il suo entourage sarebbe già al lavoro in quanto ha il contratto in scadenza nel 2024. L'unico nodo sarebbe rappresentato dall'alto ingaggio che percepisce.

Theo in orbita Real Madrid

Il Milan potrebbe aprire una trattativa con il Real Madrid per Theo Hernandez.

Il numero uno dei Blancos, Florentino Perez, sarebbe alla ricerca di un terzino sinistro per la prossima stagione, ecco che il francese sarebbe diventato l'obiettivo numero uno del club.

La sua valutazione sarebbe di circa 50 milioni di euro ma sulle sue tracce ci sarebbe anche il Paris Saint Germain. Theo è un calciatore centrale per il club allenato da Stefano Pioli ma, in caso di offerta importante, la società potrebbe sedersi ad un tavolino per ascoltare la proposta. I discorsi per una possibile cessione potrebbero entrare nel vivo soprattutto se Giroud e compagni non dovessero approdare alla prossima edizione della Champions League.